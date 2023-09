Ukrajna újabb pusztító fegyvereket kaphat, amely megváltoztathatja a háború menetét

Tom Cotton, Roger Wicker, Susan Collins és Lindsey Graham szenátorok szerint Ukrajna már jelentős előrelépéseket tett az orosz harci képességek csökkentése terén, és az Egyesült Államok által felhalmozott ATACMS-ek csak töredékére lennének szükségesek az ukrán ellenoffenzíva támogatásához. A politikusok ezért sürgetik Joe Biden elnököt, hogy a Kijev által régen kért eszközökkel lássa el a hadsereget - számolt be a Bloomberg.

GOP Senators plead with Biden to give Ukraine ATCMS to shorten the war.Senators cite that US stockpiles will be unaffected. pic.twitter.com/57AEwUrklk