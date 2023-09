Kiderült: ezért rúgták ki váratlanul az ukrán védelmi minisztérium fejeseit

Délelőtt folyamán mind a hat védelmi miniszterhelyettest elbocsátották állásából Ukrajnában, köztük a nagy nemzetközi figyelmet kapó Hanna Maljart is. A távozások néhány héttel a korábbi védelmi miniszter leváltása után következetek, protokoll szerint ez a hivatalos eljárás része. Rusztem Umerov szeptember 6 óta tölti be a miniszteri posztot, így kevesebb, mint két hét után távozniuk kellett a helyettesinek.

Elmondások szerint ez egy új vezető kinevezése esetén a szokásos eljárás részét jelenti, ilyenkor a korábbi helyetteseket vélhetően más pozícióba helyezik át. Egyes hírek szerint három helyettes, nevezetesen Volodimir Gavrilov, Vitalij Dejnega és Andrij Sevcsenko már az új miniszter érkezése előtt benyújtották felmondásukat. Dejnega tagadta ezt, de azt nem, hogy vannak nézeteltérései Umerovval.

Ma ennek ellenére arról számolt be az Ukrainska Pravda, hogy mind a hat védelmi miniszterhelyettes beadta felmondását és nem is térnek vissza a posztjaikra.

Ukraines government dismissed six deputy defense ministers on Monday, including Hanna Maliar, who had delivered frequent statements to the public on the countrys war with Russia. https://t.co/I1ZrFYcayQ