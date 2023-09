Megszólalt az ukrán kémfőnök: már csak két év van Oroszország teljes összeomlásáig

Interjút adott az Economistnak a Kirilo Budanov az ukrán katonai hírszerzés (GUR) vezetője. Az ukrán ellentámadásról elmondta, hogy akár még a tél beállta előtt elérhetik az ukrán csapatok a céljaikat. Elmondta azt is, hogy miben szorulnak a nyugati segítségre, illetve miben vannak még előnyben az oroszok.

Az ukrán kémfőnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban válaszolt kérdésekre. Budanov elmondta, hogy nem szeretne a folyamatban lévő ukrán ellentámadásról vitatkozni, mivel csak a tényeket szeretné mondani.

Az oroszok nagyon mélyre ásták be magukat, jól felkészültek, ezért halad lassan az ukrán előrenyomulás.

A 37 éves Budanovot nemrégiben emelte háromcsillagos tábornoki rendfokozatra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Elmondta, hogy még sok ideje van az ukrán csapatoknak a hírhedt raszputyica beállta előtt teljesíteni a célokat, és elérni a Krím bejáratáig. A csapatokról elmondta, hogy bár már Ukrajnának is a tartalékosokat kell bevetniük, ennél sokkal komolyabb gondokat lát az oroszoknál. Az oroszok tervezett keleti hadműveletiről azt mondta, hogy az Kupjanszk térségében állomásozó orosz alakulatok nincsenek megfelelően feltöltve, maximum 55 és 80 százalék lehet a tervezettnek.

Ugyanakkor a haderő létszámát illetően még mindig előnyben vannak az oroszok Budanov szerint, de tervezik a mozgósítás felpörgetését. Szerinte Oroszország 2025-ben legkésőbb összeomlik, ezt mutatja Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalása is Észak-Koreával. Közben elismerte, hogy Ukrajna kimerülne a nyugati támogatások nélkül, de pontos információik vannak a nyugati raktárakban található fegyverek mennyiségéről.

Még mindig teljesen bizonytalan, hogy a Nyugat meddig lesz képes fenntartani a számunkra elegendő erőforrás-ellátást

– mondta az ellátásokkal kapcsolatban az ukrán kémfőnök.

Most viszont a saját lábára állhat az ország, mivel a saját fegyvergyártást is képesek lesznek megvalósítani több évtizednyi leépülést követően – mondta. Elsősorban a drónokra és nagy hatótávolságú rakétákra koncentrálnak. Ezek nagy segítséggel vannak a hírszerzésnek is, a céljuk, hogy kimerítsék az orosz légvédelmet, megbénítani a katonai infrastruktúrát, illetve fellépni a stratégiai fontosságú termelőüzemek ellen. Másodlagos cél továbbá, hogy a polgári lakosságra tudjanak nyomást gyakorolni, amely elhozhatja a politikai elit bukását.

A kémfőnök szerint a dróntámadások miatt nem fenyeget az eszkaláció, és Ukrajna nem számít agresszornak ezek miatt. Szerinte Oroszország lételeme a háború, amit csak ukrán győzelemmel lehet csillapítani.

Megértjük, hogy nem egy moszkvai győzelmi parádéval fogjuk befejezni a háborút. De Moszkva sem remélheti, hogy valaha is tarthat egyet Kijevben

– tette hozzá Budanov.

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images