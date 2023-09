Románia is nyilatkozott az ukrán gabonaimportról - Egy feltétel mellett nem hosszabbítják meg a tilalmat

Románia is nyilatkozott a múlt pénteken lejárt Uniós gabonaimport-tilalomról, mely az ukrán mezőgazdasági termékeket érinti. Marcel Ciolacu elmondta, hogy megegyezésre jutottak Ukrajnával, melynek betartása mellett eltekintenek attól, hogy egyoldalúan betiltsák a gabona beszállítását - Írja az MTI.

A román miniszterelnök kifejtette azt, hogy Kijevvel megállapodtak arról, hogy a gabonaszállítás szabályozását Ukrajna a jövőben nagyon szigorúan fogja ellenőrizni, erre pedig hétfőig egy akciótervet is az Európai Unió elé tár. Addig, amíg ez a tervezet nem születik meg, addig Kijev nem szállíthat gabonát Románián keresztül, amennyiben pedig mégis megpróbálkozik ezzel, úgy Bukarest 30 nappal meg fogja hosszabbítani az import tilalmát.

A kormányfő azt is elmondta, hogy kérték Ukrajnát arra, hogy a gabonatranzitot a jövőben igyekezzenek vasúton és a Dunán lebonyolítani, mivel a román közúthálózat nem bírja el azt a havi négy millió tonna mezőgazdasági terméket, melyet Kijev a Romániával kötött megállapodás szerint kamionokon szállít az országon keresztül.

Az ukrajnai gabona behozatalát tiltó Uniós korlátozás múlt pénteken járt le, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia azonban már most jelezte, hogy saját hatáskörben továbbra is csak tranzitot fognak engedélyezni az élelmiszereknek, mivel alacsony áruk a hazai termékek árát is lenyomja. Kijev ma délelőtt bejelentette, hogy Varsó, Pozsony, illetve Budapest ellen is eljárást fog kezdeményezni az EU-nál a döntés miatt.

A címlapkép illusztráció, forrása: Anna Koberska via Getty Images