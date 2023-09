Úgy néz ki, tényleg csúnyán megverték a Wagner csoportot Afrikában

A Wagner csoporthoz köthető egyik Telegram-csatorna, a Grey Zone publikált felvételeket arról, hogy a zsoldosbrigád veszteségeket szenvedett el a Közép-afrikai Köztársaságban: az általuk feltöltött képeken két kilőtt orosz páncélos és egy teherautó látható.

Rather rare Wagner Shchukas (Chekan) MRAPs based on the Ural-432007-0111-31 with BRDM-2 ASC turrets were found destroyed in the Central African Republic, Africa.A abandoned Ural-4320 (according to the Source) can too be seen in the background. @oryxspioenkop