Eszkalálódik a konfliktus: a támadók áttörték a védelmi vonalakat Hegyi-Karabahban, forrnak az indulatok az örmény fővárosban

Az azeri erők több helyen áttörték az érintkezési vonalakat Hegyi-Karabahban, és elkötelezettek stratégiai céljaik teljesítése mellett – mondta a Reutersnek Hikmet Hajiyev azeri elnöki tanácsadó.

A tanácsadó megjegyezte, hajlandók tárgyalni a hegyi-karabahi örmény szakadárokkal, de csak akkor, ha kitűzik a fehér zászlót, és leteszik a fegyvert.

Hozzátette, Örményország hivatalos területén nincsenek katonai céljaik.

Azerbajdzsán szándéka, hogy lezárja az ellenségeskedés és a konfrontáció egy fejezetét. Elég volt. Nem tűrhetjük tovább, hogy ilyen fegyveres erők legyenek a területünkön, valamint egy olyan struktúra, amely nap mint nap megkérdőjelezi Azerbajdzsán biztonságát és szuverenitását

– jelentette ki Hajiyev.

Hegyi-Karabah hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó, de többségében örmények lakta terület, amely a Szovjetunió szétesése után egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. Baku kedden indított „terrorellenes műveletet” a hegyi-karabahi szakadárokkal szemben.

A térséggel foglalkozó CaucasusWarReport nevű Twitter-oldal kedd este azt írta, a hegyi-karabahi frontvonal gyors ütemben omlik össze. Az azerbajdzsáni védelmi minisztérium már 60 harcálláspont elfoglalásáról számolt be.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök napközben azt mondta, az örmény hadsereg figyelemmel kíséri a helyzetet, de nem fogja átlépni a határt. Pasinján állítólag arra utasította az örmény fegyveres erők tagjait, ne nyissanak tüzet az azeri csapatokra a határ mentén.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az azeri offenzíva kezdete után „államcsínyt” szorgalmazó felhívások hangzottak el Örményországban – írja az MTI.

Nem engedhetjük meg, hogy bizonyos személyek, bizonyos erők államcsínyt hajtsanak végre. Már vannak államcsínyre történő felhívások Örményországban

– mondta a nemzethez intézett beszédében a kormányfő, miközben az örmény televízióban látni lehetett, hogy tüntetők százával gyülekeznek Jerevánban a kormány székhelye előtt. Az ellenzéki pártok kedd estére nagygyűlést hirdettek.

Az örmény ellenzék három év alatt több alkalommal akarta eltávolítani Pasinjánt, szemére vetve a 2020 őszén Hegyi-Karabahért vívott örmény katonai vereséget.

A közösségi médiában terjedő felvételek szerint egyre nagyobb tömeg gyűlik össze Jerevánban, a tüntetők konfrontálódtak a rendőrökkel, és megpróbálnak behatolni a kormányzat székhelyére. Az épület tetején fotók szerint mesterlövészek láthatók. A tüntető tömeg árulónak nevezte Pasinjánt. A tüntetők egy része a jereváni orosz nagykövetség elé vonult.

A közösségi médiában terjedő videók tanúsága szerint az azeri erők tüzérséggel lövik a hegyi-karabahi településeket, köztük a régió fővárosát, Sztyepanakertet.

Hivatalos hegyi-karabahi beszámoló alapján a kedden kitört konfliktusban helyi idő szerint 20 óráig (magyar idő szerint 18 óráig) 23 katona és 2 civil (köztük egy gyermek) vesztette életét, 12 gyermeket szállítottak kórházba, akik közül hárman kritikus állapotban vannak, és 128 sebesültet ápolnak Sztyepanakert fő kórházában.

Az Azerbajdzsánt támogató Törökország is megszólalt a konfliktust illetően.

Recep Tayyip Erdogan török elnök az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülésén mondott beszédet, kijelentve, hogy Hegyi-Karabah Azerbajdzsán szuverén területén része, és minden kísérlet elfogadhatatlan, amely más státuszt adna a területnek. Erdogan szerint

Törökország támogatja Azerbajdzsán erőfeszítéseit területi integritásának megőrzésére.

