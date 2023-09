Megjöttek az első fotók: így néznek ki Ukrajna Leopard 1A5-ösei

Megjelentek az első fotók az ukrán haderő frissen hadrendbe állított Leopard 1A5-ös tankjairól. Eddig 20 darabot kapott Ukrajna, összesen várhatóan körülbelül 140-et kapnak a következő hónapok során.

A Leopard 1A5 supplied to Ukraine by Germany, Denmark and the Netherlands on Ukrainian soil. The first 20 were reportedly already delivered. pic.twitter.com/OKAGSSaFxO