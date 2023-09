Páncélosrohamot indítottak az oroszok Novojehorivkánál – Csúnya vége lett az akciónak

Oroszország továbbra is heves támadás alatt tartja a harkivi Kupjanszk térségét, az orosz haderő több irányból próbálja megközelíteni a települést.

Az ukrán védelmi rendszerek megtörése végett nagyobb páncélosroham zajlott a Harkiv-Luhanszk határ oroszok által ellenőrzött részén, Novojehorivkánál. A támadás során több gépesített gyalogsági alakulat próbált meg előre nyomulni Kupjanszk felé.

A támadás során az orosz haderő elvesztett

Additionally, two Russian BMP-2 IFVs were destroyed near these two previously destroyed tanks. https://t.co/HaRty2pftW