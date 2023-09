Ravasz cselre készül Moszkva? – Nagy változásról pletykálnak a Wagner csoportnál, egy bukott tábornok is képbe került

Jevgenyij Prigozsin halálát követően nagyon úgy néz ki, hogy az egykor rettegett Wagner zsoldoscsoport szép lassan az enyészeté lesz: fegyvereseit más erők szívják fel magukba, fehéroroszországi katonai táborait fokozatosan építik le, sem pénzt, sem logisztikai támogatást nem kap külföldi műveleteihez, sőt az orosz védelmi minisztérium szándékosan gördít akadályokat tevékenysége elé, és már egy kisebb incidens is volt Szíriában a reguláris erők és a zsoldosok között. A védelmi minisztérium egyre jobban ráteszi a kezét a Wagner afrikai tevékenységére, és az utóbbi napok hírei alapján úgy tűnik, ehhez meg is találták a megfelelő embert Szergej Szurovikin, ismertebb nevén „Armageddon tábornok” személyében.

Szorul vissza a Wagner

A június 23-án és 24-án zajló lázadás, majd Jevgenyij Prigozsin és a vezérkar augusztus 23-i halála megpecsételte a Wagner csoport sorsát: bár a zsoldossereg hivatalosan még nem oszlott fel, minden jel arra utal, hogy utolsó, elkeseredett harcait vívja a korábban rettegett fegyveres alakulat.

A Wagner csoport feloszlatása több nehézségbe is ütközik az orosz politikai és katonai vezetés részéről. A zsoldoscsoport 2014-ben alakulhatott meg, és az elmúlt tíz évben Prigozsin vezetésével hatalmas nemzetközi hálózata alakult ki. Bár a Wagner központja az oroszországi Szentpéterváron van, fő tevékenységi területe Szíria és egy sor afrikai ország: Líbia, Mali, Közép-afrikai Köztársaság vagy éppen Szudán.

A Wagner-lázadást követően maga Vlagyimir Putyin is elismerte, hogy az orosz állam jelentős összegekkel támogatta a zsoldoscsoportot, de a pénzáramlás valójában kétoldalú volt: Afrikában Prigozsinék többek között számos arany- és gyémántbányával rendelkeztek, melyek busás haszna részben Oroszországot gazdagította. De természetesen a Wagner csoportot is, amely így fontos alternatív finanszírozáshoz jutott, amitől a zsoldosvezér halálát követően is nehezebb lesz megfosztani a sereget. E jövedelemtermelő vállalkozások segítségével a Wagner még egy ideig „elketyeghet”, habár egyre jobban látszik, hogy hiányzik az a pénzbeli, valamint logisztikai és egyéb támogatás, melyet korábban külföldi műveleteihez az orosz államtól kapott.

A Közép-afrikai Köztársaságban és Maliban, ahol a zsoldoscsoport a lázadók ellen segíti a központi hatalmat, a kormánycsapatok és a Wagner az utóbbi napokban szemmel látható vereségeket és veszteségeket szenvedtek.

A Middle East Eye nemrég arról írt, hogy a zsoldosokat érzékeny veszteségek érték a Közép-afrikai Köztársaságban az Unió a Békéért Közép-afrikai Köztársaságban (UPC) nevű felkelőcsoporttal szemben, több tucat harcos életét vesztette. Később fotók is megjelentek, melyek igazolták a veszteségeket. A felkelők szóvivője szerint a Wagner fokozatosan vonul vissza a Közép-afrikai Köztársaságból „nemzetközi problémái” miatt. A közép-afrikai vezetés ruandai harcosokkal próbálja kipótolni a hiányzó orosz zsoldosokat.

Maliban az ország északkeleti részének elszakításáért küzdő tuaregek felkelőcsoportjával, az Azawadi Mozgalmak Koordinációjával (CMA) küzdenek a mali kormányerők a Wagner támogatásával. A felkelők szerint két katonai bázist sikerült elfoglalniuk Lere település közelében, korábban pedig ellenőrzésük alá vonták a stratégiai fontosságú Bourem városát. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a helyi Wagner-erők Maliban is több veszteséget szenvedtek.

A Közép-Afrikában és Maliban elszenvedett vereségek és veszteségek azt jelezhetik, hogy a Wagner erejét meggyengítette az orosz állam támogatásának hiánya. Ezt erősíti meg az Institute for the Study of War (ISW) amerikai háborús elemzőintézet is, amely szerint egy orosz belső forrás azt mondta, a Wagnernek problémái akadtak a logisztikával, és ezért a „helyi tartalékokkal” kell beérniük, hogy folytassák a harcot a CMA erőivel Bourem elfoglalását követően. Más orosz források szerint az orosz védelmi minisztérium és a külügyminisztérium szándékosan zavarja meg a Wagner logisztikáját azáltal, hogy nem engedi használni a zsoldoscsoportnak a szíriai orosz légibázisokat, hogy ezeken keresztül erősíthessék meg közép-afrikai kontingensüket. Egy orosz katonai blogger szerint a mali lázadók utóbbi sikereiket részben annak köszönhetik, hogy az orosz védelmi minisztérium megpróbálja bedarálni a Wagnert.

Az orosz védelmi minisztérium szerezné meg a Wagner pozícióit

A kudarcba fulladt Wagner-lázadás után az orosz védelmi minisztérium tehát láthatóan arra törekszik, hogy ellenőrzést szerezzen a zsoldoscsoport külföldi pozíciói fölött. Mindez természetesen nem megy egyik napról a másikra, ugyanis a Wagner által segített kormányok a zsoldoscsoporttal és mindenekelőtt Prigozsinnal tartottak kapcsolatot, még ha bizonyára tudták is, hogy a Wagner a Kreml meghosszabbított keze.

Ezért a lázadást, de főleg Prigozsin halálát követően „diplomáciai offenzíva” indult meg: a védelmi minisztérium több országba is küldöttséget menesztett, hogy tárgyaljon a Wagner szövetségeseivel, illetve Szíriából Wagner-parancsnokok őrizetbe vételéről is érkeztek hírek. Az orosz védelmi minisztérium diplomáciai erőfeszítéseinek arca Junusz-Bek Jevkurov miniszterhelyettes lett, akit egyébként a lázadás napján elfogtak a Wagner-erők. Jevkurov többször is ellátogatott már Afrikába, elsőként Líbiába, ahol magával Halífa Haftar tábornokkal, az oroszok által támogatott líbiai lázadók vezérével találkozott. Az ISW szerint Jevkurov szeptember elején Burkina Fasót, Líbiát és Szíriát is meglátogatta.

Szeptember 16-án, szombaton a miniszterhelyettes a katonai hírszerzés (GRU) egyik parancsnokával, Andrej Averjanovval együtt Mali fővárosába, Bamakóba érkezett, ahol találkoztak Burkina Faso, Niger és Mali védelmi miniszterével, a mali junta vezetőjével, Assimi Goitával, illetve a Burkian Faso-i junta főnökével, Paul-Henri Sandaogo Damibával.

A három ország képviselői védelmi paktumot is aláírtak, amelyben kölcsönös segítségnyújtásra tesznek ígéretet, ha bármelyikőjüket belső lázadás vagy külső agresszió fenyegetné.

Az, hogy az aláírás előtt az orosz állam képviselőivel találkoztak, azt jelezheti, hogy Moszkva hivatalosan is fölvállalta az oroszbarát afrikai országok támogatását, és már nem egy illegális katonai magánvállalaton keresztül teszi ezt,

amely kapcsán mindig tagadhatta, hogy Oroszország tényleges részt vesz afrikai műveletekben.

Szíriában kisebb incidens is történt a Wagner-zsoldosok és az orosz reguláris erők között – számolt be róla szintén az ISW. Egy prominens, a Kremlhez kötődő orosz katonai blogger szerint az orosz védelmi minisztérium megakadályozta, hogy a Wagner-erők a szíriai Latakiában található légibázison keresztül fogadjanak Afrikában szolgálatot teljesítő zsoldosokat. Emiatt a zsoldosseregnek a szíriai védelmi minisztériummal kellett tárgyalnia, hogy egy Homsz tartományban található légibázison keresztül hajtsák végre a rotálást. A katonai blogger állítása szerint az utóbbi légibázis leszállópályáján az orosz védelmi minisztérium járművei meg akarták akadályozni, hogy leszálljon a Wagner repülője. Ezután a reguláris erők harci helikoptereket is bevetettek, amelyek azzal fenyegettek, hogy lelövik a repülőt. A zsoldossereg szíriai vezetése ezt követően Jevkurovval vette fel a kapcsolatot, aki engedélyt adott a gép leszállására.

Junusz-Bek Jevkurov Vlagyimir Putyinnal 2017-ben. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Az egykori zsoldosokat nemcsak az orosz haderő, hanem a Roszgvargyija is szívesen látja soraiban. Ez már csak azért is érdekes, mert az orosz nemzeti gárda közvetlenül Putyin alá van rendelve, és az orosz elnök egykori testőre irányítja, így ez az a fegyveres szervezet, amelyben Putyin szinte feltétel nélkül megbízhat. Az, hogy ide is felvesznek zsoldosokat, az ISW szerint azt is mutathatja, hogy a Kreml így akar ellenőrzést szerezni a Wagner egyes volt elemei fölött.

Azt, hogy a Wagner végóráit éli, az a fejlemény is mutathatja, hogy műholdképek tanúsága szerint folytatódik a fehéroroszországi Tszel település mellett felépített Wagner-tábor elbontása. A júniusi lázadást követő egyezmény alapján a lázadásban részt vevő zsoldosokat Aljakszandr Lukasenka Fehéroroszországa fogadta be, és több katonai tábor építése is megkezdődött, illetve a wagneresek együtt hadgyakorlatoztak a fehérorosz hadsereggel a nyugati határ közelében, ezzel fenyegetést mutatva Lengyelország és a balti államok felé is. Bár Lukasenka augusztus végén azt mondta, hogy a Wagner Belaruszban marad a jövőben is, de kérdés, a Putyin bábjává vált elnöknek mennyire maradt saját akarata.

Armageddon tábornok lehet az új Prigozsin?

Az elmúlt időszakban meglehetősen érdekesen alakult Szergej Szurovikin, alias „Armageddon tábornok” élete. A tábornokot tavaly október 8-án ismerte meg a világ, amikor kinevezték a „különleges katonai művelet” élére, vagyis megkapta az ukrajnai hadműveletek vezetését. Nevéhez fűződik a Herszonból történő kivonulás, illetve a mostani orosz védekezés szempontjából kulcsfontosságú védelmi vonal, a Szurovikin-vonal felépítése.

Januárban aztán az orosz katonai vezetésen belüli küzdelemben Valerij Geraszimov vezérkari főnök aratott kisebb győzelmet, és ő vette át a hadszíntérparancsnoki feladatokat. Szurovikint, aki 2017-től a légierő főparancsnoka is volt, a helyettesévé fokozták le, és megkapta a védelmi minisztérium és a Wagner csoport közötti közvetítés feladatát is.

Szerge Szurovikin tábornok 2019-ben. Forrás: mil.ru / Wikimedia Commons

A Wagner-lázadás estéjén, június 23-án aztán videóban szólította fel a zsoldosokat a kaszárnyákba való visszatérésre, majd hetekre eltűnt. Feltételezések szerint házi őrizetbe került, és hosszú kihallgatási processzusnak vetették alá. A lázadás után kiderült róla, hogy a Wagner VIP-tagja volt, és fölmerült, hogy tudott a lázadásról, és támogatta is azt.

Hogy ez igaz-e, az legfeljebb a távoli jövőben fog kiderülni, mindenesetre Szurovikinről az utóbbi hetekben újra több hír érkezett. Érdekes egybeesés, hogy éppen Prigozsin halála előtt egy nappal, augusztus 22-én váltották le a légierő parancsnoki pozíciójából, és lekerült a neve a védelmi minisztérium honlapjáról is. Aztán előbb egy orosz városban a feleségével sétálva fotózták le, majd kiderült, hogy „nyugdíjas” pozíciót kapott: a posztszovjet Független Államok Közössége (FÁK) védelmi miniszteri tanácsában a légierő ügyeit koordináló bizottság vezetője lett.

Úgy tűnik azonban, hogy ez csak „fedőtevékenység”, Szurovikin augusztus 15-én ugyanis váratlanul Algériában tűnt fel khaki színű ruhában katonai felvarrók és más jelzés nélkül. Az orosz Kommerszant szerint a látogatás azzal lehet kapcsolatban, hogy Szurovikint kinevezték, hogy meg nem határozott műveleteket felügyeljen Afrikában. Orosz katonai bloggerek azonban azon spekuláltak, hogy Armageddon tábornok feladata valójában az, hogy átvegye a Wagner eszközeit és műveleteinek vezetését – írta az ISW.

Az Ukrán Ellenállási Központ még tovább ment: szerintük

új katonai magánvállalat van alakulóban az orosz védelmi minisztérium égisze alatt, ahová a korábbi Wagner-zsoldosokat akarják betagozni.

Az ukrán szervezet szerint az új zsoldossereg létrehozásának feladatát maga Szurovikin kapta meg. Az Ukrán Ellenállási Központ jelentéseit ugyanakkor óvatosan érdemes kezelni, nem egy értesülésükről ugyanis utólag kiderült, hogy nem állta ki a valóság próbáját.

Bár az, hogy a házi őrizetből indulva Szurovikin néhány hét alatt egyfajta új Prigozsinná válik, túl nagy fordulatnak tűnhet, Moszkva számítása teljesen észszerű lehet. Szurovikinnek ugyanis jó a kapcsolata a zsoldosokkal, ráadásul Prigozsin jó barátja volt, miközben mégiscsak a reguláris erőknél teljesít szolgálatot. Így a vezérük feltételezhető meggyilkolását továbbra is nehezményező Wagner-zsoldosok könnyebben állnak kötélnek, ha Szurovikin alá kerülnek – még ha rajta keresztül valójában a védelmi minisztérium alá is – mint ha közvetlenül a gyűlölt Szergej Sojgu- és Valerij Geraszimov-féle vezetésnek kéne hűséget esküdniük.

