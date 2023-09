Reagált az örmény vezető Azerbajdzsán támadására: ennek sokan nem fognak örülni

Pasinján az állami televízióban kiemelte azt, hogy nem tartózkodnak örmény hivatásos katonák Hegyi-Karabah területén, a hadsereg pedig nem fog behatolni az enklávét Örményországtól elválasztó, pillanatnyilag Azerbajdzsán és az orosz békefenntartók által őrzött Lacini-folyosóba.

Bár az örmény elnök elítélte az azeri katonai akciót, melyet népírtásnak nevezett, illetve kérte az orosz békefenntartók és az ENSZ beavatkozását (az EU már el is ítélte a támadást), azzal, hogy nyíltan kijelentette: nem nyújt katonai segítséget Bakuval szemben, lényegében elismerte azt, hogy Jereván végleg elengedte Hegyi-Karabah kezét.

A beavatkozást követelő örmények ugyanakkor már most elkezdtek utcára vonulni Jerevánban, és valószínűleg a jelentős diaszpóra is a katonák bevetése mellett fog kardoskodni, az igazság az, hogy az örmény hadseregnek meglehetősen kevés esélye van megállítani a jelentős haderőfejlesztésen átesett azeri csapatokat.

In the Armenian capital of , people are gathering near the government building. They are demanding #Yerevan