Súlyos vádakat fogalmazott meg Oroszországgal szemben Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyar idő szerint este New Yorkban az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédet, ezúttal személyesen jelenve meg.

Zelenszkij a CNN beszámolója szerint elmondta,

Oroszország fegyverként használja a globális élelmiszerellátást, miközben egyre növekvő mértékben támadja az ukrán kikötővárosokat és a kikötői infrastruktúrát.

Az ukrán elnök kijelentette, Kijev azon dolgozik, hogy szárazföldi útvonalakat létesítsen az ukrán gabonaexport számára. Sürgette a világ vezetőit, hogy támogassák a kezdeményezést.

Zelenszkij népirtásnak nevezte, hogy Moszkva szervezett módon ukrán gyermekeket deportál Oroszországba.

Több tízezer gyermek nevét ismerjük, és több százezer másik gyermekről van bizonyítékunk, akiket Oroszország elrabolt Ukrajna megszállt területein, majd később deportálták őket

– mondta az államfő. A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) korábban éppen az ukrán gyermekek deportálása miatt adott ki elfogatóparancsot Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Oroszország minden évtizedben indít egy háborút, Moldova és Grúzia egy része most is megszállás alatt áll, Szíriából pedig csak romok maradtak.

Az ukrán elnök szerint Oroszország fegyverként használja az atomenergiát is, és más országok atomerőműveit „valódi piszkos bombákká” teszi – utalt az oroszok által megszállt zaporizzsjai atomerőműre. Úgy vélte, a világnak nincs válasza vagy védelme az ilyen fenyegetéssel szemben, és egyelőre nem számoltatják el a sugárzással zsarolókat.

Címlapkép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ-Közgyűlés 78. ülésszakának általános vitáján beszél a világszervezet New York-i székházában 2023. szeptember 19-én. MTI/EPA/Justin Lane