Új fegyvergyártó nagyhatalom van felemelkedőben - Ők fogják kigolyózni a német és amerikai nagyágyúkat?

Az ukrajnai háború kétségtelenül átformálja a világ fegyveriparát: egyre nagyobb szerepet kap a harckocsik aktív védelme, lassan, de biztosan kiesnek az európai államok elavultabb fegyverei, illetve soha nem látott kereslet tapasztalható a 155 mm-es tüzérségi eszközök iránt. A dél-koreai Hanwha Aerospace az utóbbi eszközökkel vívott ki magának tiszteletet.

A távol-keleti gyár egyik legkelendőbb terméke pillanatnyilag a K9-es önjáró löveg. A K9 a NATO-sztenderd 155 mm-es lőszerek tüzelésére alkalmas, a legtöbb szakértő szerint azonban kevésbé modern, mint például az amerikai M109-es vagy a német Pzhb-2000-es legújabb verziói.

Egy hatalmas előnnyel viszont bír a koreai fegyver: míg az európai és amerikai versenytársak akár hosszú éves várólistára is feltehetik a vásárlót, addig a Hanwha néhány hónap alatt képes nagy mennyiséget leszállítani az egyébként elavultnak semmiképp sem nevezhető önjáró lövegből.

Ez a tempó pedig a vásárlásokon is meglátszik: Lengyelország például kifejezetten azért vásárol be a K9-esekből, mert a nyugati cégek nem tudnak elég gyorsan szállítani, de Románia és az Egyesült Királyság is tervez beszerezni belőlük, Ausztrália pedig amerikai fegyverek helyett adott le rendelést a Hanwha lövegeire.

Címlapkép: dél-koreai K9-es készül válaszcsapást mérni egy északi belövésre 2010-ben. A címlapkép forrása: Republic of Korea Armed Forces via Wikimedia Commons