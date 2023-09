Árulkodó jelek: Ukrajna több ezer kilométerre a határaitól hajthat végre különleges akciókat

Egy ukrán katonai forrás az akciókról azt mondta:

Valószínűleg az ukrán különleges szolgálatok voltak felelősek.

Bár a CNN nem tudta függetlenül ellenőrizni az állítólagos részvételt,

a dróncsapásokról készült felvételeken az ukrán típusú dróntámadások jellegzetességei mutatkoztak meg.

Az ukránok által széles körben használt két, kereskedelmi forgalomban kapható drón legalább nyolc csapásban vett részt, és a drónok vezérlőjén ukrán nyelvű szöveg volt látható. Szakértők szerint

az a tény, hogy a drónok közvetlenül a célpontba csapódtak, rendkívül szokatlan Szudánban és a tágabb afrikai régióban.

Ukrajna hivatalosan nem vállalt felelősséget az akciókért. Egy magas rangú szudáni katonai forrásnak nincs tudomása szudáni ukrán műveletekről, és nem is hiszi, hogy ezek igazak. Több amerikai tisztviselő is meglepődött a feltételezésre, hogy Ukrajna Szudánban hajtana végre katonai akciókat.

A dróncsapásokról készült felvételek múlt hét csütörtök óta keringenek a közösségi médiában, az állítólagos szárazföldi műveletről egyelőre nincs felvétel.

UKRAINE ATTACKING IN AFRICA?️️️ intelligence services likely struck Wagner forces in Sudan .- CNN Supposedly, led drone strikes two days after Wagner delivered a large shipment of weapons to Sudan. pic.twitter.com/z29GFUFFZN