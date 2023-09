Kína türelmével játszanak az ENSZ-ben, hármas szövetség alakult ki

Az elmúlt években Peking sikeres diplomáciai kampányt folytatott Tajpej elszigetelésére, mára mindössze 13 ország maradt, amelyik továbbra is a Kínai Köztársaságot ismeri el hivatalosan. Ennek következménye, hogy Tajvan a nemzetközi szervezetekben jóval kisebb eséllyel jut szerephez, mivel Kína és támogatói ezt feszülten utasítanák el. Ennek ellenére a napokban zajló ENSZ közgyűlésen is felmerült a sziget felvétele a közgyűlés tagjaihoz, illetve a körülötte tapasztalható feszültségek növekedése.

Tajpej érdekei mellett egy hármas szövetség is kialakult, Guatemala, Paraguay és Palau is Tajvan felvételét szorgalmazta az ENSZ-be.

Palau elnöke szerint az eljárás méltánytalan a szigetel szemben, pedig a képességei alapján alkalmas lenne a szervezet ülésein részt venni. Hasonlóan fogalmazott guatemalai kollégája is, aki egyértelműen kijelentette, hogy „Tajvant országnak” tekinti, a szervezetet pedig sürgette a lépésben.

In the 78th UN General Assembly, Guatemala President urged to ensure peace & security in the Taiwan Strait to avoid disruptions in international transportation & trade.We thank our allies for showing support for Taiwan in .: @DrGiammattei