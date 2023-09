Az orosz külügyminiszterrel tárgyal Szijjártó Péter

Tárgyalni fog Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere – számol be a Sky News

A tárgyalásra ma, New Yorkban kerül majd sor, a két politikus a jelenleg zajló ENSZ-csúcson fog majd egyeztetni.

Az ATV tegnap arról írt, hogy nyugati kollégái próbálták lebeszélni a magyar minisztert a találkozóról, de ő azzal érvelt, hogy csak akkor lehet békét teremteni, ha fenntartjuk a diaológust az oroszokkal.

A Sky News egyébként elég kritikus hangnemben számol be a találkozóról: azt írják, hogy az "Orbán-kormány közeli kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin rezsimjével" és hogy Magyarország csak "vonakodva fogadta el az Oroszországgal szembeni szankciókat."

Összekötik az egyeztetést az ukrán gabonaimport-tilalommal is: ezt a témát a rövid beszámolójában kétszer is kiemeli a brit lap, bár explicit azt nem írják le, hogy a Szijjártó-Lavrov találkozón erről is szó lesz.

Ugyanakkor megjegyzik:

a további egyeztetések az országok [Magyarország és Oroszország] közt New Yorkban még nehezebbé tehetik Zelenszkij elnök hetét, miután Lengyelország elutasította annak lehetőségét, hogy további fegyverszállítmányokat küldjenek."

