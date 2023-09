Politico: eldőlhettek az első dominók, Putyin már dörzsölheti a tenyerét

Korábban számos alkalommal nagyot futott mindenütt az orosz „terv”, miszerint hajlandóak addig elhúzni a háborút, ameddig az európai országok lelkesedése megtörik az ukrán támogatásokat illetően.

A háború már közel 600 napja tart, a harctéri események nem éppen Moszkva szájíze szerint alakulnak, az európai politikai színtéren most felcsillant számára némi remény.

Számos európai ország szinte azonnal Kijev hűséges támogatójává vált, így a Balti államok, Lengyelország vagy Szlovákia is. Ezek országok a nemcsak fegyverekkel látták el Kijevet, vagy ukrán menekültek millióit fogadták, hanem az ukrán kormány szócsövei voltak a nemzetközi porondon is.

Azonban az eddigi töretlen lelkesedés kezd meginogni a leglelkesebb támogatók körében is.

Az elmúlt napokban nagyot szólt a világsajtóban, hogy Lengyelország a gabonaexport ügyében látványosan összeveszett Ukrajnával, még a fegyverszállítmányok leállítása is felmerült. A téma érzékeny, mivel Varsóban választások közlednek és ez felülírja még az ukránok melletti kiállás témáját is. Kijevben pedig egyszerűen meg kell érteniük, hogy jelenleg egy teljesen más üzemmódban működő Varsóval kell tárgyalniuk, mint korábban. Ukrán remények szerint az elhidegülés átmeneti és a választásokat követően minden mehet a régi kerékvágásban tovább.

BREAKING REPORT: Poland's PM says the country is NO LONGER arming Ukraine..Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki was asked Wednesday if his country would continue to back Kyiv, despite this dispute. -France 24 pic.twitter.com/PUDfmkuGiv