Videó: rakétapárbajt vívott az orosz 9P149 az ukránokkal - Csúnya vége lett

A tegnapi napon csapott össze az ukrán gyalogság egy orosz 9P149 Sturm-Sz páncélossal. Az X-en megjelent videó alapján az ukrán katonák voltak a gyorsabbak, csúnyán helyben is hagyták az öregecske páncélost.

A 9M114-es a szovjet blokk egyik legelterjedtebb lézeres célrávezetéssel működő tankelhárító rakétája: szárazföldi járművektől kezdve a helikoptereken át a vadászbombázókig számos platformra fel lehet szerelni, és bár modernnek semmiképpen sem nevezhető, 4 kilométeres maximális hatótávolsága napjainkban is veszélyes fegyverré teszi.

A rakétarendszer elterjedt alkalmazási módszere az, hogy valamilyen páncélozott jármű tetejére erősítik, így például az öregecske és meglehetősen gyenge páncélzattal bíró MT-LB páncélozott szállító harcjárműre (ezt a verziót hívják 9P149-nek). Egy ilyen kombináció találta szembe magát az ukrán csapatokkal valahol a Donbaszban.

Eastern Ukraine, a Russian soldier films a fellow Russian 9K114 Shturm prepare to fire a 9M114 ATGM, right before a Ukrainian ATGM crew scores a successful hit. pic.twitter.com/7Ug0hVIryT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 21, 2023

A videón az látható, amint az orosz páncélos legénysége egy út szélén állva próbálja bemérni a célpontját. Ekkor érkezik egy - vélhetően vállról indítható - ukrán rakéta, ami a felvételek alapján lényegében atomjaira robbantja az orosz járművet. Az MT-LB-nek a gyakorlatban esélye sem volt: a páncélzatot a vékonyabb pontokon még egy páncéltörő lőszert tüzelő 5,45-ös Kalasnyikov is át tudja ütni.

Címlapkép: Orosz 9P149 Sturm-Sz tüzel a 9M114-es rakétával. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons