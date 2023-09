Felvételek: lecsapott az ukrán katonai hírszerzés, az FSZB épületét találták telibe

A műveletet az ukrán katonai hírszerzés hajtotta végre. Egyelőre nincs információ a kár mértékéről, illetve az esetleges áldozatokról.

Roman Sztarovojt, az Ukrajnával határos kurszki terület kormányzója előzőleg azt közölte, hogy a támadás következtében jelentéktelen kár keletkezett egy hivatali épület tetőszerkezetében.

Explosions are being heard in Kursk today again.A drone hit the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) building this morning.No accurate information on damage or casualties has been given yet. pic.twitter.com/gzOEXMbp8d