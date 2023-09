Kijárási tilalmat és katonai cenzúrát vezetnek be az oroszok az egyik megszállt megyében

Gyenyisz Pusilin, a kelet-ukrajnai Donyeck megye oroszok által megszállt részének Moszkva által kinevezett vezetője egy vasárnapi rendeletében kijárási tilalmat vezetett be a megye területén – írja a Reuters

A vasárnap kiadott rendelet alapján hétfőtől péntekig éjjel 23 órától hajnali 4 óráig civilek nem tartózkodhatnak a közterületeken.

A rendelet megtiltja a gyűléseket, tüntetéseket és más tömegrendezvényeket is, hacsak a „Donyecki Népköztársaság” műveleti központja nem ad rá engedélyt.

Pusilin egy korábbi, december 18-i rendelete

katonai cenzúrát vezet be a levélküldeményekre és a telekommunikációs rendszereken keresztül történő üzenetváltásokra, és ellenőrzést vezet be a telefonbeszélgetésekre is.

A donyecki szakadár vezető által kiadott rendelet alapján ellenőrzőpontokat és biztonsági állomásokat hoznak létre Donyeck megye két másik megszállt megyével, Luhanszkkal és Zaporizzsjával határos részein is.

Címlapkép: Gyenyisz Pusilin, Putyin donyecki bábja. Contributor/Getty Images