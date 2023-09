Drámai veszteséggel folytatódik az orosz zsoldosok afrikai kalandja, lezuhanhatott a Wagner gépe

Egyre rosszabb a helyzet Maliban a Wagner számára. Az orosz zsoldosok kiterjedt hálózatot alakítottak ki több afrikai országban, különösen a Száhel-övezetre fordítottak nagy figyelmet. Az elmúlt hetekben azonban az afrikai ellenségeik is megérezték a zsoldosok pozíciójának gyengülését, amelyet próbálnak kihasználni.

A napokban számos felvétel érkezett arról, hogy különböző törzsek, felkelőcsoportok, vagy az al-Kaidához köthető muszlim terrorista sejtek komoly mozgósításba kezdtek a Wagner ellen.

A legfrissebb felvételek alapján újabb súlyos veszteséggel folytatódik a zsoldosok egyre nehezedő kalandja Maliban, ahol ismeretlen okokból lezuhant egy Il-76-os típusú orosz csapatszállító repülőgép. A hírek szerint a jármű a Wagner tulajdonában állt. Egyes beszámolók szerint a Gao régióban lezuhanó gépen zsoldosok is tartózkodtak. Arról nem érkezett információ, hogy pontosan mekkora veszteség érte a szervezetet.

