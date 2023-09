Egyre feszültebb a viszony Ukrajna és fontos szövetségese között - Háborús híreink vasárnap

Volodimir Zelenszkij az Egyesült Álamokba utazott, hogy fegyverekért lobbizzon, és Joe Biden egy 325 millió dolláros csomagot jelentett be, mely már az Abrams harckocsikat is tartalmazza. Folytatódik a távolsági harcászat is: Moszkva az ukrán városokat lövi, Kijev a krími reptereket. Az ukrán 82. rohamdandár nyugati páncélosai elkezdték kiszélesíteni a déli fronton ütött rést. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök felszólította Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy soha többé ne sértegesse a lengyeleket és Lengyelországot. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.