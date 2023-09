Elege lett Moszkvából az egyik legrégibb szövetségesének, régi barátot veszíthetnek el az oroszok

Nikol Pasinján hátat fordítana az eddigi oroszbarát külpolitikájának, miután nemrégiben Moszkva magára hagyta Örményországot Hegyi-Karabahban. Az örmény elnök egy televíziós beszédben fogalmazott úgy – utalva ezzel Oroszországra – hogy a volt szovjet köztársaságok biztonsági lépései „elégtelenek” és „hatástalanok” a kaukázusi régióban. Jereván azt is belengette, hogy csatlakozni fog a Nemzetközi Büntetőbírósághoz, amely korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.

A külső biztonság rendszerei, amelyekben Örményország részt vesz, nem hatékonyak, amikor biztonságunk és Örményország nemzeti érdekeinek védelméről van szó

– mondta Pasinján.

Örményország tagja a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO), amely hasonló záradékkal rendelkezik, mint a NATO, ha valamely tagot támadás éri, akkor a többi országnak a segítségére kell sietnie. Az orosz dominanciájú szervezet azonban nem akart tudomást venni az örmények helyzetéről.

Az oroszok arra hivatkoznak, hogy Jereván maga ismerte el Hegyi-Karabahot Azerbajdzsán részeként, ezért nem volt alapjuk beavatkozni.

Kremlin:Moscow categorically disagrees with attempts to blame Russian peacekeepers in Karabakh for something.Russia will continue dialogue with Armenia, including with Pashinyan. In general, Yerevan remains an ally - more Armenians live in Russia than in Armenia itself. pic.twitter.com/iSfaQxUljI