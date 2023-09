Hajnali támadás: hatalmas lángokkal semmisült meg az odesszai kikötő ikonikus épülete

Reggel ismét támadást intéztek az oroszok a stratégiai fontosságú odesszai kikötő ellen. A gabonakereskedelem épületei mellett a célpontok közé került az évek óta elhagyatottan álló szálloda is. Orosz posztok szerint különleges szerepe volt az épületnek.

Ma hajnalban lángok csaptak fel az odesszai kikötőben álló üres hotelépületből. A tűz gyorsan elterjedt, majd végül az egész épület leégett. Ukrán források szerint az épület már évek óta teljesen üresen állt, így az épület megsemmisülésén túl tárgyi veszteség nem érte az ukránokat. Áldozatokról nem számoltak be.

️ Results from Russian missile & drone strikes on Ukraines possible Naval HQ️Word is there were many high ranking foreign and domestic officers located in this building at the time of the strikes.No word on casualties by Ukraine MoD. Will be a bitter, hard pill to https://t.co/yPPpS0BUD3 — Zagonel (@Zagonel85) September 25, 2023

Ezzel ellentétes információk keringenek az orosz bloggerek között. Egyesek szerint az ukrán haditengerészet főhadiszállása költözött az épületbe az elmúlt években.

Revenge for Sevastopol? Former Hotel in Odessa Port Area Unveiled as Ukrainian Navy Headquarters Recent revelations have clarified the identity of the high-rise building in the Odessa port area, initially mistaken for a hotel. Contrary to previous assumptions, this building pic.twitter.com/g4uhdxBgDs — Zlatti71 (@djuric_zlatko) September 24, 2023

Más, szintén orosz kötődésű források azt állítják, hogy az épület más funkciót látott el, rendszeresen rejtették el itt az ukrajnai frontvonalra igyekvő haditechnikai eszközöket.

New facts about the empty hotel Ukrainian media are disseminating information that the Odessa Hotel, which was hit last night, was abandoned, but photographs found on the Internet indicate otherwise. The footage shows military equipment and ships moored along the coastline. pic.twitter.com/YgZ3fTlyHO — Sprinter (@Sprinter99800) September 25, 2023

Az bizonyos, hogy az épület teljesen megsemmisült, ezért a jövőben semmilyen célra nem lesz alkalmas.

Címlapkép forrása: Christopher Occhicone/Bloomberg via Getty Images