Videó: mozdulni sem lehet a Lacini-folyosón - Ezrével hagyják el az örmények Azerbajdzsánt

A többnyire megbízható adatokkal dolgozó Caucasus War Report információi szerint délután 4 óráig megközelítőleg 6500 örmény hagyta el Azerbajdzsán területét azt követően, hogy Baku múlt kedden egy villámgyors katonai akció keretében lerohanta a döntően örmények lakta Hegyi-Karabahot.

Az azeri hatóságok a térségben állomásozó orosz békefenntartókkal karöltve megnyitották a régiót Örményországgal összekötő Lacini-folyosót, melyet egészen a múlt hétig lezárva tartottak. Baku mindemellett szabad távozást biztosít az örmény lakosságnak, ahogyan a nemzetközileg el nem ismert Hegyi-karabahi Köztársaság kormánya is.

A felvételeken jól látszik az, hogy a határátkelő környékén az autók szinte mozdulni sem tudnak, a buszok pedig rogyásig vannak menekülő örményekkel. Baku a hétvégén jogaik biztosítását ígérte az örményeknek, többen úgy vélik azonban, hogy a megközelítőleg 120-ezres örmény lakosság teljesen el fog tűnni az elkövetkező időszakban a térségből.

The exodus of the autochthonous people from their historical homeland of . #Armenian

Örményország menekülttáborokat állít fel azoknak a menekülteknek, akik nem tudnak rokonokhoz, vagy ismerősökhöz költözni, illetve buszokat is indítottak a határra annak érdekében, hogy a civileket el tudják szállítani.

Armenia is sending convoys of buses to Nagorno-Karabakh to evacuate some of the 120 000 Armenians living there.It is expected that many of them will leave for Armenia as Azerbaijan is taking control of the area. pic.twitter.com/1txDQr9e8m