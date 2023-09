Csúnyán elintézett egy ukrán MiG-29-est az oroszok felturbózott sztárfegyvere

Két támadást hajtottak végre az oroszok Krivij Rih reptere ellen, most megsemmisítettek egy MiG-29-est a mikolaivi légibázison. Ez megmagyarázhatatlan számomra…

– kommentálta Röpcke, majd kirakott két fotót, melyen láthatólag egy Lancet-dróntalálat történik egy ukrán vadászgép ellen.

Can anyone explain to me, why Ukraine keeps its most valuable jets less than 90 km from the front and hence in Russian Lancet kamikaze drone range?After two strikes on the airfield of Kryvyi Rih, Russia also destroyed one MiG-29 in Mykolaiv air base. Unexplainable to me pic.twitter.com/0rqt5KCg0Y