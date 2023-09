Összecsapnak a politikai nagyágyúk Amerika elnöki székéért - Fontos esemény lesz holnap

Szerdán újabb vita lesz a Republikánus Párt elnökjelöltjei közt, a második fordulóba heten jutottak be.

Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a Republikánus Párt második elnökjelölti vitáján, legalább 50 ezer donorra kellett szert tennie, 20 amerikai államban, illetve 3%-os népszerűségi eredményt kell elérnie két országos közvélemény-kutatáson vagy egy országos pollban és egy választás szempontjából fontos állami pollban.

Egyetlen republikánus elnökjelölt esett ki a második vitából, aki az első vitán részt vett: Asa Hutchinson volt arkansasi kormányzó.

Már az első vitába sem jutott be Perry Johnson üzletember, Will Hurd volt texasi képviselő, Larry Elder, rádiós személyiség és Francis Suarez, Florida polgármestere. Suarez vissza is vonta a jelölését.

A második forduló résztvevőinek listája a következő:

Doug Burgum , Észak-Dakota kormányzója,

, Észak-Dakota kormányzója, Chris Christie volt New Jersey-i kormányzó,

volt New Jersey-i kormányzó, Ron DeSantis , Florida kormányzója,

, Florida kormányzója, Nikki Haley , volt ENSZ-nagykövet és dél-karolinai kormányzó,

, volt ENSZ-nagykövet és dél-karolinai kormányzó, Mike Pence, volt alelnök,

volt alelnök, Vivek Ramaswamy , biotech-vállalkozó,

, biotech-vállalkozó, és Tim Scott dél-karolinai szenátor.

Donald Trump, aki a legesélyesebb republikánus elnökjelölt a legtöbb poll szerint, saját elhatározásból nem vesz részt az eseményen.

Az elnökjelölti viták azért fontosak, mert segítségükkel jelentősen befolyásolni lehet a közvéleményt és fontos kampányüzeneteket lehet eljuttatni a választókhoz. Egy-egy jól sikerült vita után országos ismerettségre tehet szert egy olyan jelölt is, aki a vita előtt szinte esélytelen volt az elnöki székre.

Címlapkép forrása: Peter Zay/Anadolu Agency via Getty Images