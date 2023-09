Kihúzta a gyufát szövetségesénél Kína, stratégiai győzelmet aratott egy régi rivális

Ream lehet a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészetének (PLAN) potenciális második tengerentúli előretolt bázisa.

Földrajzi szempontból azért stratégiai fontosságú a kikötő, mert innen a Dél-kínai-tenger és az Indiai-óceán is könnyedén elérhető.

Ez Pekingnek pont kapóra jön, mivel valamelyest meg tudja kerülni a vele kevésbé harmonikus viszonyt ápoló Vietnamot.

A másik oldalról viszont ott van a kínaiakkal erős kapcsolatokat ápoló Thaiföld, akik igyekeztek stabil és fenntartható viszonyt építeni Pekinggel. 2023-ra minden eddiginél magasabbra jutott a két ország viszonya, virágzó katonai együttműködés keretében közös hadgyakorlatokat tartottak, illetve Kína hadihajót ajándékozott Thaiföldnek.

A jó kapcsolatok ellenére Thaiföld az Egyesült Államokkal is szoros viszonyt tart fenn, nem igazodik teljes mértékben a pekingi állásponthoz. Korábban Bangkok számos olyan elképzelést vázolt fel, amely elsősorban Kínának kedvezne, azonban elkezdtek tartani attól, hogy Peking túl közel láncolja magához az országot. Ennek köszönhetően lemondtak arról is, hogy a Maláj-félszigeten csatornát vágjanak az Indiai-óceán és a Thai-öböl vízi összekötésére – ez komoly rövidítést jelentene a tengeri hajózás számára és a Malaka-szoros stratégiai fontosságát csökkentené. Ehelyett inkább a szárazföldi átszállítást támogatnák, ehhez építenek infrastruktúrát.

Mivel Kína érdeke, hogy rövidüljön a tengeri útvonal és kevesebb tengerszoroson kelljen áthaladni, ez komoly veszteséget jelent számára. Ráadásul ez kedvez Indiának, akinek egyáltalán nem érdeke a kínai fő kereskedelmi útvonal gyorsabbá tétele az Indiai-óceán felé.

Ream ebben is változást jelent, mivel egy közeli bázis akár kényszerítő erő is lehet a hasonló jellegű politikai döntések meghozásánál. Mivel innen jóformán a teljes thai partvidék könnyen elérhető, ezért hatalmas biztonsági fenyegetést jelent az ország számára. Ez azzal is járhat, hogy az eddigi hintapolitika elveszik Bangkok számára, Peking befolyása alá kerül.

Last chance to readNew satellite images from reveal an assortment of Chinese-funded building activities on Cambodia's Ream naval base, report and @Maxar