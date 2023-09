Akcióba lendült Ukrajna rejtélyes támogatója: már a fronton vannak a 130 K 54-esek

Finn 130 K 54 típusú vontatott tarackokkal lövik az ukránok az orosz állásokat – szúrta ki a Ukraine Weapons Tracker. A ma már igencsak elavult fegyverrendszereket eredetileg a Szovjetunió gyártotta, az 1940-es évek végén, 1950-es évek elején álltak hadrendbe. Egy nagy kaliberű, nagy romlóerejű tüzérségi rendszerről van szó, de a fegyverhez használt 130 milliméteres tüzérségi lőszer nem éppen számít gyakorinak.

: Another entry on the list of Finnish military aid to Ukraine - here is a M-46 (130 K 54) 130mm field gun in use with the Ukrainian army.How many of them were transferred by Finland is, as usual, unknown. #Ukraine