Szlovák választás: megjöttek az első, konkrét számok

Elkezdtek érkezni az első konkrét számok az előrehozott szlovák parlamenti választás eredményeiről. Az exit pollok a Progresszív Szlovákia (PS) győzelmét mutatják, hivatalos eredmények várhatóan csak holnap lesznek.

Megérkeztek az előrehozott szlovák parlamenti választás első exit polljai, az érdemi feldolgozottság mellett komolyan vehető részeredményekre még várnunk kell.

Az első, TV Noviny által publikált exit poll a Progresszív Szlovákia (PS) győzelmét mutatja.

A poll szerint

a PS a voksok 23,5%-át szerezte meg,

Robert Fico pártja, a Smer a szavazatok 21,9%-ára tett szert,

harmadik a Hlas lett, 12,2%-kal - ez azért fontos, mert a párt a koalíciós tárgyalásokban fontos, "királycsináló" szerepet játszhat,

negyedik az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) lett, az előző, 2020-as választás győztese, mindössze 8%-kal.

Bejuthat még a parlamentbe a Szabadság és Szolidaritás (SaS) 6,4%-kal, a Republika 6%-kal és a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 5,3%-kal.

Fontos megjegyezni: egy exit poll nem egyenértékű a hivatalos eredményekkel, a mostani számok alapján pedig ismét koalíciós kormányzás jön majd. Így tehát közel sem garantálható az még, hogy a PS alakíthat kormányt, még ha hivatalosan is megnyerik majd a választást.

A bizonytalanságot egyrészt a néhány százalékpontos eltérés okozza, de ennél is fontosabb, hogy a koalíciós esélyeket alapvetően befolyásolja, hogy végül hány párt ugorja meg a parlamenti küszöböt.

Arról, hogy pontosan milyen lehetséges koalíciós kombinációk jöhetnek és melyek lehetnek egyik vagy másik fontosabb intézkedései, a Portfolio többször is írt részletes elemzéseket az elmúlt hetekben:

Röviddel az első exit poll után megjelentek az első részeredmények is. Marginális, mindössze 0,31%-os feldolgozottság mellett a Smer vezet 22,6%-kal és a Hlas a második 19,54%-kal, de ilyen alacsony feldolgozottságból semmit nem lehet jósolni.

A részvétel igencsak magasra sikerült: a választásra jogosultak körülbelül 70%-a voksolt a mai választáson.

Frissítés:

Az RTVS is publikált egy saját exit pollt, ez szintén a PS győzelmét mutatja, csak kisebb különbséggel. A Median SK által elvégzett poll szerint a PS a voksok 20%-át szedte be, a Smer viszont csak 19,1%-ot tudott elérni. Harmadik a Hlas lett, 11,2%-kal. Érdemes megjegyezni: az RTVS / Median exit poll szerint bejutna még a parlamentbe a nacionalista Szlovák Nemzeti Párt (SNS) is, 5,2%-kal.

Az első értelmezhető részeredmények ma hajnalban várhatók.

