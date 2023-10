Csúnyán benézték a közvélemény-kutatók: hatalmas győzelmet aratott Orbán Viktor szövetségese

Úgy néz ki, nagyot tévedtek az exit pollokat készítő cégek a szlovák parlamenti választás eredményével kapcsolatosan: közel 100%-os feldolgozottság mellett Robert Fico és a Smer fölényes győzelme rajzolódik ki.

A közvélemény-kutatások szoros versenyt mutattak a tegnap lezajlott előrehozott szlovák parlamenti választáson, a közvetlenül urnazárás után publikált exit pollok pedig a Progresszív Szlovákia (PS) egyértelmű győzelmét jósolták. A hivatalos eredmények feldolgozása még csak ekkor kezdődött, de a fotók alapján a Smer székházában fagyos volt a hangulat.

Ma hajnalra elkezdtek jönni az első, hivatalos részeredmények, ezek alapján nagyon más kép kezdett el kirajzolódni:

valójában az exit pollokat végző közvélemény-kutató cégek hatalmasat tévedtek és Robert Fico pártja, a Smer nyerte a választást, nem is kicsivel.

99,5%-is feldolgozottság mellett a követkető az állás:

Robert Fico pártja, a Smer a szavazatok 23,29%-ára tett szert,

a PS a voksok 17,07%-át szerezte meg,

harmadik a Hlas lett, 14,96%-kal - ez azért fontos, mert a párt a koalíciós tárgyalásokban fontos, "királycsináló" szerepet játszhat,

negyedik az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) lett, az előző, 2020-as választás győztese, mindössze 9,09%-kal.

Bejuthat még a parlamentbe a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 6,9%-kal, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) 6,22%-kal, és a nacionalista Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 5,67%-kal.

Magyar nemzetiségi párt nem jutott be a törvényhozásba.

Az első exit poll még a PS győzelmét mutatta, 23,5%-kal, miközben a Smert 21,9%-ra tették, ehhez képest a Smer 23,29%-os és a PS 17,07%-os eredménye nem kis tévedés.

Fontos megjegyezni: a Smer megnyerte a választást, de ahogy várható volt, nem nyertek akkorát, hogy önállóan meglegyen a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többség. A parlamenti többséghez 76 szék kell a pozsonyi törvényhozásban, a Smer 42 helyet szerzett meg.

Ahhoz tehát, hogy kormánypárttá váljon Fico pártja, koalíciós tárgyalásokat kell kezdenie más pártokkal, ebben fontos szerepet játszik majd a 14,96%-os eredményt elért Hlas.

A legvalószínűbb kombinációnak egy Smer+Hlas+SNS koalíciót tartanak az elemzők, de nem kizárt, hogy a KDH lesz a harmadik entitás a formációban. Erről a Portfolio részletesen is írt, legutóbb itt:

Nem zárható ki az sem, hogy a PS "kijátssza" a Smer elől a Hlast és esetleg magához édesgeti a KDH-t és az SaS-t, de ez egy lényegesen komplikáltabb, körülményesebb folyamat lenne, így jelenleg a PS kormányalakításra lényegesen kisebb az esély, minthogy Fico visszatérjen Szlovákia élére.

Nem teljesen kizárható az sem, hogy végül Smer+Hlas+SNS+KDH kormány jön majd létre, ezzel stabilan meglenne a kormánykoalíció parlamenti többsége.

A mostani választás egyébként azért is fontos, mert fundamentálisan befolyásolhatja a V4 formáció jövőjét. Robert Fico - akinek jelenleg a legnagyobb esélye van kormányt alakítani -, jó kapcsolatot ápol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és a magyar kormánnyal, emellett kritikus Brüsszellel szemben és többször utalt arra is kampánya során, hogy ha hatalomra jut, nem fog Szlovákia több fegyvert küldeni Ukrajnának. Fico ugyanakkor arra is utalt, hogy a Magyarország felől érkező migrációs hullám miatt határellenőrzést vezetne be a szlovák-magyar határon.

Nem kizárt, hogy Ficóra nyomást tudnak majd gyakorolni koalíciós partnerei, hogy módosítson bizonyos, kampány során elhangzott ígéretein, de sok múlik majd azon, hogy pontosan mely pártokkal sikerül "összebútorozni." Az SNS és a Smer közt külpolitikai ígéretek szempontjából például elég sok átfedés található.

