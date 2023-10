Megvillantotta félelmetes katonai erejét a NATO egyik legerősebb országa - Miért nem tudják elengedni a Közel-Kelet bukott államát?

A modern Törökország megszületése óta mutatkozó jelenség az, hogy Ankara lényegében az összes szomszédjával, regionális vetélytársával, de még globális hatalmakkal is képes bármelyik pillanatban ellenségeskedni: katonák Szíriában és Irakban, lelőtt orosz vadászgép, állandó vita Washingtonnal. Cikksorozatunkban megpróbálunk választ adni arra a kérdésre, hogy miért is van rendkívül komplex helyzetben a feltörekvő nagyhatalom. Az első részben a török-szír kapcsolatok kerülnek górcső alá.

Rend a világban, rend itthon

Az ezredfordulót megelőzően Törökország külpolitikai érdekeltsége a Közel-Kelet irányában korlátozott maradt. A Musztafa Kemál Atatürk által az első világháborút követően alapvetővé vált elmélet szerint Törökországnak saját figyelmét és erőforrásait nem a Törökországot az első világháborúban „eláruló” arab világ felé kell fordítania, hanem nyugatra, Európa irányába. Ahhoz, hogy ez az álláspont a kétezres években megváltozhasson, három tényező közre játszására volt szükség.

Az iraki háborút követően a régióban politikai vákuum keletkezett, a Husszein-rezsim bukása azonban nem csak a regionális hatalmak érdeklődését váltotta ki: az ezredfordulót követően az egyébként is megosztott régióban megnövekedett a nem állami szereplők aktivitása is. A térségben felszínre törő kurd nacionalista és radikális iszlamista szervezetek, mint az iraki al-Kaida, vagy ennek kvázi utódszervezete, a régió dinamikáját teljes mértékben felforgató Iszlám Állam rendkívül nagy fenyegetést jelentett Törökország számára.

A közvetlen fegyveres fenyegetés mellett fontos tényezőként tekinthetünk a török gazdaság export orientáltságát is. Az ezredforduló alatt tapasztalható gyors gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje a Törökország déli területén elhelyezkedő „Anatóliai Tigrisek” voltak. Olyan iparterületek, melyek közepes minőségű termékeit az olyan fejlődő államok vásárolták fel, mint például Szíria, vagy Irak. Az Anatóliai Tigrisek élén álló üzletemberek emellett tradicionálisan a jelenlegi kormánypártot, a Recep Tayyip Erdogan vezette Igazság és Fejlődés Pártját (AKP) támogatták. A fentieket figyelembe véve kézenfekvőnek tűnik tehát az, hogy a török állam szoros gazdasági kapcsolatokat ápoljon kevésbé fejlett déli szomszédjaival.

A harmadik tényező maga Erdogan elnök, illetve a pártja által képviselt külpolitika. Erdogan szakított a kemalizmussal, helyette az úgynevezett neoottomanizmust, illetve a szomszédos államokkal fenntartott problémamentes kapcsolatok („zero problems”) elérését jelölte meg célként. A török államvezetés célja a szomszédos arab államok által Törökországról alkotott kép javítása volt, melyet csak erősített Erdogan az Egyesült Államokkal, szembeni fellépése, és kiállása a palesztin lakosság érdekei mellett. Fontos kiemelni azonban azt, hogy a „zero problems” alapelv messziről sem új konstrukció.

A kemalisták már Erdogan hatalomra jutását megelőzően azon állásponton voltak, mely szerint a Törökországot körülvevő államokban létrejövő békés közeg Törökországra is átterjedhet. A „béke a szomszédságban – béke otthon” elv alapjaiban határozta meg Törökország későbbi, Szíriában folytatott politikáját.

Döntő fontosságú kiemelni azt, hogy bár az AKP hatalomra kerülése után a korábban bevettnek tekinthető politikai rendszer legtöbb elemében átalakult, két, Atatürk által felvezetett politikai irányvonal jobbára változatlan maradt. Az első bármi nemű kurd autonómia szisztematikus elutasítása volt. Mivel Törökország számára kiemelt fontosságú az, hogy saját déli határait változatlan formában, és lehetőleg biztonságban megőrizze, erre pedig az Irakban, Iránban, és Szíriában élő, megközelítőleg 25 millió kurd lakos közvetlen veszélyt jelent. A másik elem Törökország NATO-val ápolt szoros, bár konfliktusoktól egyáltalán nem mentes kapcsolata.

Erdogan számára egyszerre fontos az, hogy a nyugati szövetség prominens, Közel-Keleten döntő befolyással bíró tagja legyen és az, hogy a közel-keleti államok szemében fönntartsa az iszlám világ érdekében a nyugati hatalmakkal szembemenő "Védelmező" képet.

Pokoli szomszédok

Szíria a hidegháború alatt Törökországgal szemben kelet felé nyitott, az ezredfordulót megelőzően a török állammal évek óta szemben álló Kurd Munkáspártnak (PKK) pedig kiképzőtáborokat biztosított saját északi területein, a Törökország által 1939-ben annektált, eredetileg a szíriai francia mandátumterületekhez tartozó Hataj provinciát pedig vissza kívánta szerezni. A szírek Törökországgal szembeni politikájában akkor állt be először éles változás, amikor Háfez el-Aszad került az ország élére. Az idősebb el-Aszad fellépett a PKK ellen, ezzel pedig elhárította az 1988-ban küszöbön álló török fegyveres beavatkozást.

Háfez fia, Bassár el-Aszad ezt követően elmélyítette a török-szíriai viszonyt: 2004-ben első szíriai vezetőként látogatott Törökországba, egy évvel később pedig tárgyalásos úton sikerült orvosolni a két állam között fönnálló területi vitát: a Hataj provinciát Szíriától elválasztó határvonalat szabadkereskedelmi övezetté nyilvánították. A kialakuló viszony mindkét fél számára előnyösnek bizonyult:

Szíria véget vetett az évtizedek óta tartó diplomáciai elszigeteltségének, Törökország pedig megőrizte az iszlám világ védelmezőjeként betöltött szerepét.

A 2011-ben lángra kapó arab tavasz előre nem látható akadályokat gördített a regionális hegemóniára törekvő Törökország elé. A zavargások első szakaszában Törökország kitartott az Aszad rezsim mellett, hiszen a szír vezető Erdogan szoros szövetségese volt, az általa vezetett állam pedig Törökország kiemelkedő gazdasági partnere.

Barátból ellenség, ellenségből barát

A polgárháború elhúzódásával azonban Ankara hozzáállása is megváltozott: bár nyugati értelemben véve Törökország nehezen tekinthető demokratikus országnak, a közel-keleti sztenderdeket figyelembe véve mégis szilárd intézményes alapokon nyugvó állam, regionális céljainak elérése szempontjából elengedhetetlen az, hogy a térség lakóinak szemében általánosan pozitív képként éljen, ezzel pedig saját befolyási övezetét növelje.

Ebbe a képbe pedig a hatalma megvédése érdekében egyre radikálisabb eszközöket alkalmazó Aszad elnök nem illett bele.

Emellett fontos kiemelni azt is, hogy míg az Erdogan kormány hatalomra jutásakor Szíria Törökország fontos gazdasági partnere volt, 2011-re ezen státusza jelentősen romlott.

A fentiek mellett Törökország Szíriával szembeni politikájában beállt változásoknak jelentősen kézzelfoghatóbb biztonságpolitikai eredetű okai is felfedezhetőek: a polgárháború következtében Szíria északi határai olyan területekké váltak, amely ellenőrzését a szír állam egyre korlátozottabban tudta ellátni. Az ország ezen területein él Szíria kurd lakosságának döntő többsége, közel 2 millió ember, Törökország számára pedig érthető okból elfogadhatatlan a kurdok bármilyen jellegű koordinált fellépése. Szíria északi tartományai a történelem során számtalanszor menedéket nyújthattak a törökellenes kurd milíciáknak, ahonnan könnyen támadásokat indíthatnak a török erők ellen.

Török tüzérség lövi a PKK állásait Szíriában. Forrás: Ibrahim Mase/ dia images via Getty Images

Ankara kurdokkal szembeni lehetőségeit jelentősen korlátozta az a tény, hogy a Szíria északi részét ellenőrző milíciák az Egyesült Államok támogatását élvezték. Azt követően, hogy az USA vezetése bejelentette csapatainak Szíriából történő kivonását, elhárulni látszott Erdogan elnök egyik leginkább égető problémája. A régióban betöltött védelmező szerep szükséges velejárója az, hogy Törökország az Egyesült Államokkal szemben fellépjen, a szuperhatalom mégis a térség egyik döntő katonai erejével rendelkezik, Törökországnak, mint NATO tagállamnak pedig kiemelt stratégiai partnere.

Erdogan az Egyesült Államok Szíriai jelenléte mellett nem kockáztathatott meg egy fegyveres konfliktust, az akadály elgördülését követően azonban figyelmét a régióban tevékenykedő szakadárok felé fordíthatta.

A kurd veszély értelemszerűen nyugtalanítja a török vezetést, azonban érdemes figyelmet szentelni egy másik tényezőnek is: bár az események jelen állása szerint Aszad elnök – lehetőségeihez képest – győztesen kerül ki a polgárháborús helyzetből, és megtarthatja hatalmát, a konfliktus az államra nézve katasztrofális gazdasági veszteséggel járt. A polgárháborút követően Szíriának minden erejét az újjáépítésre kell fordítania, az ország északi területeit azonban továbbra is nehezen fogja tudni ellenőrizni. Amennyiben megtekintjük valamely, az egyes frakciók által irányított területeket ábrázoló térképet, könnyen szembeötlik az, hogy míg az Aszad ellenes lázadók, és az Iszlám Állam által irányított területek 2018 tele és 2019 tavasza között folyamatosan zsugorodtak, addig Szíria északi területein az állampárti erők alig nyertek területeket.

Szíria feletti területi ellenőrzés a török beavatkozás után. Piros = szír kormányerők. Fehér = ellenzéki HTS Mozgalom. Zöld = ellenzéki SNA mozgalom és török hadsereg. Sárga = Kurd / SDF csapatok. Narancssárga = Szír kormányerők és SDF által közösen ellenőrzött terület Fekete = ISIS. Sötétzöld = USA és MAT Forrás: Ermanarich via Wikimedia Commons

Erdogan számára emellett kiemelten fontos tényező továbbá az, hogy Irán terjeszkedésének gátat szabjon, valamint az, hogy a Szíria északi részében élő kurdok autonómiára irányuló törekvései, valamint az Iszlám Állam ellen fellépjen. Az első nagyobb méretű török katonai akcióra, az „Eufrátesz pajzsa” hadműveletre 2016-ban került sor. A fegyveres akció alapverően sikerrel zárult, az Iszlám Államtól megközelítőleg 2 000 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza, valamint kettévágták az Afrin és Manbidzs tartományokban állomásozó kurd egységeket.

A török katonai vezetés 2018-ra érkezett megkerülhetetlen válaszút elé: az „Olajág” névre keresztelt hadművelet során korábbiakhoz mérten is jelentős számú fegyveres bevetésével szándékozták biztosítani déli határaikat, illetve Afrin térségét. A döntés elemzésekor figyelembe szükséges venni azt, hogy Törökország lehetőségei az idő előrehaladtával folyamatosan csökkentek.

Ankara előzetesen arra számított, hogy a szír rezsim megbukik, ugyanakkor, Irán gazdasági, és katonai segítségnyújtása lépéskényszerbe hozta erdogant.

A szíriai erők egyre gyorsabb ütemben nyertek teret a térségben, az Iránból származó katonai, és gazdasági támogatás mértéke, valamint a küzdelembe Aszad elnök oldalán bekapcsolódó Oroszország légiereje, és a Moszkva által szállított ellátmány pedig lehetővé tette az egyre nagyobb szabású katonai akciók indítását.

Célok és akadályok

A közvetlen katonai beavatkozás gyors, azonban rövid távú megoldást kínált egy hosszú távú konfliktus rendezésére. Törökország rövid, és hosszú távú céljai egyértelműek: hosszú távon Törökország ki kívánja szélesíteni saját régión belüli vezető szerepét, Iránt, mint fő riválisát pedig meg kívánja gátolni abban, hogy ugyanezt végrehajtsa, rövid távon pedig a polgárháború következtében teret nyerő, az Egyesült Államok támogatását azonban elvesztő kurd milíciák ellen kellett fellépnie.

Török Kirpi MRAP harcjárművek hatolnak be észak-Szíriába 2019-ben. Forrás: Burak Kara/Getty Images

Érdemes áttekinteni azt, hogy a rövid és hosszú távú célok közötti átmenethez miért fordult Törökország a háromoldalú, török-szír-orosz tárgyalásokhoz azt megelőzően, hogy döntő fölényre tudott volna szert tenni. A háromoldalú tárgyalások során a a török vezetés szemléletmódjában ismételten változások álltak be: míg a szíriai konfliktus során Ankara Aszad elnök ellen lépett fel, úgy a tárgyalások későbbi szakaszában világosan látható volt az, hogy Törökország érdekeit jelenlegi kormány hatalmon tartása, illetve hatalmának megszilárdítása szolgálja. Ahogyan a közvetlen katonai beavatkozás idején, úgy most is veszélyes a törökökre nézve az, hogy déli szomszédjában anarchia uralkodjon.

Törökország a tárgyalások során végig ellenezte a szíriai kurdok önállóságát, illetve autonómiáját is, ennek következtében pedig az erős szír államhatalom megszilárdítását pártolja, még abban az esetben is, ha ez az Aszad elnökkel történő kompromisszumokhoz vezet.

A török belpolitika irányából vizsgálódva fontos kiemelni a szíriai menekültek kérdését is: a 2010-es években megközelítőleg három és fél millió háborús menekült érkezett Törökországba, ebből azonban csak megközelítőleg 300 ezer kapott menedékjogot. A maradék Erdogan szándékai szerint deportálásra kerül Szíriába. Ennek az intézkedésnek stratégiai háttere is megfigyelhető:

azzal, hogy Törökország szír menekülteket telepít vissza Szíria északi területeire, megbonthatja a térségben élő kurd lakosság homogenitását.

A fentieket összegezve kijelenthető az, hogy bár Törökország Aszad elnök eltávolítására irányuló terve kudarcot vallott, elsődleges célját, azaz a Szíria északi része feletti ellenőrzés megszerzését folyamatos, és hatékony katonai akciókkal sikerült elérnie. Emellett továbbra is fontos Ankara számára egy erős központi hatalom kiépítése déli szomszédjában, melyhez minden bizonnyal segítséget fog nyújtani. A Törökországot sújtó menekültválság kérdése továbbra sem tekinthető megoldottnak, az elkövetkező években menedékjogot nyerő személyek száma nem éri el a menekültek teljes létszámának 10%-át, a menekültek észak-Szíriába történő betelepítése pedig az előzetes elvárások szerint heves kurd ellenállásba ütközik.

Címlapkép: Egy török M60 Patton harckocsi legénysége figyeli a szíriai Kobani városát 2014-ben. A címlapkép illusztráció, forrása: Gokhan Sahin/Getty Images