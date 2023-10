Vízválasztó tervet villantottak a britek az ukrajnai háborúban – Jön az eszkaláció?

Brit támaszpontok helyett nyugat-ukrajnai helyszíneken is kiképezhetnék a brit szakértők az ukrán katonákat, illetve a Fekete-tenger nemzetközi vizein is védhetnék a brit hadihajók a gabonaszállító hajókat, továbbá brit fegyvergyártó cégek is betelepülhetnének Nyugat-Ukrajnába – gyakorlatilag ezeket a vízválasztó jelentőségű terveket villantotta fel egy vasárnapi interjúban a brit védelmi miniszter. Meg is jött rá rögtön az éles fenyegető reakció orosz oldalról vasárnap, miszerint a biztonsági tanács alelnöke legitim célpontoknak nevezné az ukrán földön tevékenykedő brit kiképző csoportokat.