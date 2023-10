Európai hatalom segítségével tartana ellent Kína nyomulásának a világ legnépesebb országa

Fokozódik a verseny a két ázsiai nagyhatalom között. Kína haditengerészeti fejlesztéseire India is válaszol, Franciaország segítségével jelentősen növelné a flottája képességeit. Bár ezek a lépések azonban nem tetszenek a szomszédos atomhatalomnak, Kína egyelőre nyugodt a kérdésben - írja az Asia Times

Korábban Kína hatalmas haditengerészeti fejlesztési programot jelentett be, amellyel versenyre akar kelni az Egyesült Államok flottájával. Ez azonban nemcsak Washington számára jelent kihívásokat, hanem Indiának is, mivel az Indiai-óceán felé is kiterjed a kínai befolyás növekedése.

Erre válaszul Újdelhi szintén masszív fejlesztésekbe kezd, hogy versenyre tudjon kelni a riválisával a tengerészeti potenciálban.

A hírek szerint a katonai vezetők arról igyekeznek meggyőzni a politika szereplőit, hogy nagyméretű tengeralattjárók fejlesztésével tudnának továbbra is ringben maradni a kínai flottával. Ameddig Kínában a tervek szerint hamarosan 555 jármű alkotja majd a flottát, addig Indiának a tervek szerint 2035-re lehet 175 hadihajója. A teljeskörű stratégia részeként helikopterekkel, drónokkal és egyéb járművekkel is kiegészítik majd a haditengerészetet.

Viszont az nyilvánvaló, hogy a nagyméretű fejlesztések – mint például egy újabb repülőgép-hordozó hadrendbe állítása – minimum 10 évet vesznek igénybe.

India tavaly adta át az INS Vikrant saját fejlesztésű hordozóját, amelyet 13 évnyi fejlesztés előzött meg. Pedig egy újabb hasonló méretű járműre még szüksége lesz Újdelhinek a terveihez, mivel három repülőgép-hordozó köré felépülő harccsoport felállításával számolnak.

India egyik legfontosabb partnere Franciaország a hadiflotta fejlesztésben, különösen a nukleáris tengeralattjárókat illetően.

Az ország katonai vezetése ambiciózus célokat tűzött ki maga elé, 2030-ig 18 hagyományos és 6 nukleáris meghajtású tengeralattjáró beszerzését tervezik.

Ebben nagy segítségére lehetnek a franciák, mivel ők rendelkeznek a technológiával, amellyel akár hetekig is a víz alá merülve tud maradni a jármű.

India törekvései azonban nem maradnak válasz nélkül a térségben.

Pakisztán szintén jelentős fejlesztéseket hajt végre a tengeri képességei növelésére, India terveire további modernizálást terveznek.

Kína egyelőre nyugodtan követi figyelemmel riválisa lépéseit, mivel meggyőződésük, hogy jelentős előnyben vannak a modernizációt tekintve. A két atomhatalom egymással egyre feszültebb kapcsolatot ápol. Bár számos csoportban érdekközösséget alkotnak, a Peking és Újdelhi közötti versengés egyre több területre terjed ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images