Újabb videó került elő Prigozsinról

A Telegramon megosztott és a közösségi médiában terjedő felvételen Prigozsin Afrikában jár, de a felvételek készülésének pontos helyét és idején nem tudni. A videó elején Prigozsin a zsoldoscsoport alapító névadójával, Dmitrij Utkinnal falatozik egy repülőgépen. Később mindketten azon a repülőgépen tartózkodtak, amely augusztus 23-án lezuhant Oroszországban.

A videó további részében Prigozsin helyi lakosokkal találkozik, ételt osztogat nekik, illetve más katonai vezetőkkel folytat tárgyalásokat.

Prigozhin's Telegram channel posted a video of him. The video was filmed in Africa, the date of recording is not specified. pic.twitter.com/rWVs7JiWlZ

Vasárnap ünnepelték Oroszországban a néhai Wagner-vezér halálának 40. napját

– írja a Reuters. Ez fontos ünnep az ortodox keresztényeknél, ugyanis hitük szerint ekkor kezdi meg az elhunytak lelke utolsó útját a mennybe vagy a pokolba.

Szentpéterváron Prigozsin sírjánál a zsoldosvezér anyja, Violetta, illetve fia, Pavel virágokat helyezett el. Prigozsin hívei a fekete Wagner-zászlót lengették, amelyen egy koponya mellett a következő mottó olvasható:

Vér, Becsület, Haza, Bátorság.

Moszkván és Szentpéterváron kívül több orosz városban is megemlékezéseket tartottak Prigozsin tiszteletére. Novoszibirszkben autós felvonulást is rendeztek.

Residents of Novosibirsk have organized a car rally to mark 40 days since the death of Prigozhin (40 days since death is an important date in Orthodox tradition).How will Putin mark this day? pic.twitter.com/ztDBTVurJ3