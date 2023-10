Szinte teljesen körbezárják Szlovákiát, még egy ország jelentett be korlátozásokat

Ausztria csatlakozik Csehországhoz és Lengyelországhoz, és szerda éjféltől ellenőrzéseket vezetnek be a Szlovákiával közös határszakaszon.

Kedden délután Ausztria is csatlakozott Lengyelország és Csehország példájához, Bécs is ellenőrzéseket vezet be a Szlovákiával közös határszakaszon. A másik két országhoz hasonlóan az osztrák hatóságok is tíz napra vezetik be a korlátozásokat. A döntések mindössze három nappal követték a szlovák választásokat, amelyeket nagy meglepetésre simán nyert az euroszkeptikus és bevándorlásellenes üzenetekkel kampányoló populista Robert Fico.

Mariusz Kaminski a lengyel belügyminiszter azt mondta, hogy Varsó szlovák kormányalakítás fejleményeitől tette függővé a további döntéseket.

A BELÜGYI TÁRCA VEZETŐJE ELMONDTA, HOGY A SZIGORÍTÁSRA AZÉRT VOLT SZÜKSÉG, MERT SZLOVÁKIÁBAN "KÖZEL 1000 SZÁZALÉKKAL" NÖVEKEDETT A FELTARTÓZTATOTT BEVÁNDORLÓK SZÁMA.

Az országba az úgynevezett "balkáni útvonalon" keresztül érkeznek a bevándorlók, amely Szerbián és Magyarországon keresztül vezet az Európai Unió nyugati államai felé.

Ódor Lajos, Szlovákia miniszterelnöke úgy fogalmazott, hogy a láncreakciót a lengyelek indították el, ott jelenleg ez a politikai kampány részeként is értelmezhető. Varsó lépéséhez később a csehek is csatlakoztak, majd most Ausztria is. Hozzátette, hogy Szlovákia megfelelően fog reagálni a kialakult helyzetre.

