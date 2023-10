Évtizedes dogmákat rúgna fel a tajvani elnökjelölt, súlyos következményei lehetnek kijelentésének

Tajvan a saját elnökének megválasztásával már megmutatta, hogy független és szuverén, és nincs szüksége külön függetlenségi nyilatkozatra - jelentette ki Laj Cseng-tö tajvani alelnök, a 2024. januári tajvani elnökválasztás egyik esélyes elnökjelöltje a japán médiának adott interjújában.

Kína saját területe részeként tekint az 1949 óta saját kormányzattal rendelkező Tajvanra és

2005-ben olyan törvényt fogadott el, amely erőszak alkalmazását is engedélyezi Pekingnek, ha Tajvan bármilyen lépést tenne a függetlenedés irányába, vagy akadályozná a békés újraegyesítést.

A közvélemény-kutatások szerint Laj a legnépszerűbb a januári elnökválasztás négy jelöltje közül, csakhogy Kínában a sziget függetlenségét támogató megjegyzései miatt mélyen elítélik és szeparatistaként tekintenek rá. A legfőbb tajvani ellenzéki párt, a Kínai Nemzeti Párt (Kuomintang) szerint Laj folyamatosan Kínát provokáló kijelentéseket tesz és Tajvan függetlenségét hangsúlyozza.

Laj a jelenlegi elnökkel egy pártban politizál, meglátásuk szerint kizárólag a tajvaniak dönthetnek saját sorsukról, és elutasítják azt a pekingi narratívát, miszerint mindkét Tajvan is Kínához tartozik. Azért kell most a korábbi elnöknek távoznia, mivel Tajpejben egy elnök csak két ciklust tölthet be.

Tény, hogy Tajvan független és szuverén állam. Ha nem lenne az, hogyan tarthatna elnökválasztást? Épp ezért szükségtelen Tajvan függetlenségét kikiáltani

- mondta Laj, miközben leszögezte, hogy megválasztása esetén semmilyen körülmények között sem törekszik majd a status quo, vagy Tajvan hivatalos nevének megváltoztatására. Az elnökjelölt kijelentése erőteljesen szembe megy Pekinggel, aki szeparatizmussal vádolja a sziget vezetését és fokozta a katonai tevékenységét Tajvan körül.

A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága tajvani ügyekért felelős irodája nem fűzött megjegyzést Laj kijelentéseihez.

Címlapkép forrása: I-Hwa Cheng/Bloomberg via Getty Images