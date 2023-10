Bejelentette az izraeli védelmi miniszter: példátlan megtorlás következik

Ma reggel példátlan, összehangolt támadás érte Izraelt palesztin szélsőséges szervezetek részéről, az ország háborús helyzetet hirdetett:

Joav Gallant, Izrael védelmi minisztere ma este beszédet intézett a lakossághoz, melyben azt mondta: totális, átfogó támadás jön a Hamasz ellen, fel fogják számolni a szervezetet.

Gallant azzal kezdi beszédét, hogy azt mondja: a terrorista szervezet brutális és kegyetlen támadást indított Izrael ellen, civileket is lemészároltak, válogatás nélkül öldököltek.

A Hamasz meg fogja érteni nagyon gyorsan, hogy hibáztak, végzetes hibát követtek el, melynek súlyos ára lesz”

– mondta.

Hozzáteszi: az izraeli déli hadseregparancsnokság vezetőjeként „majdnem eltörte már a Hamasz nyakát," de akkor a politikusok leállították.

Ez a jelenség többé nem fog folytatódni. Megváltoztatjuk a valóságot Gázában a következő évre. Ami eddig volt, többé nem lesz. Teljes erőbedobással fogunk működni”

– mondta a miniszter, majd a lakosságtól a haderő támogatását kérte.

Israel Minister of Defense Yoav Gallant: Today we saw the face of evil. The Hamas [terrorist organization] has launched a brutal attack against the citizens of the State of Israel - attacking men, women, children and the elderly, indiscriminately. Hamas will understand very pic.twitter.com/N45JHzdH6G