Felkavaró felvételek jöttek az Izraelt ért váratlan támadásról

Az X-en több médium csatornája és katonai elemzők is beszámoltak az alábbi felvételekről, melyek az Izraelt ért nagyszabású akció utáni állapotokat mutatják be, ugyanakkor fontos, hogy egyelőre ezek nem hivatalos beszámolók, azaz 100%-os biztonsággal nem tudtuk megállapítani, hogy ezek a felvételek egytől egyig a mostani akció után vagy közben készültek.

Az alábbi felvételen egy lakossági parkolót ért támadás utáni helyzet látható, a hangok alapján úgy tűnik, aktív tűzharc is zajlik:

A környezet alapján az alábbi videó ugyanazt az askhelon városát ért találatot egy másik szögből mutatja be:

Ashkelon in southern Israel just now, after direct hit by a Hamas rocket from Gaza! pic.twitter.com/R0dGvypZQC

A Hamász földi akcióval kötötte egybe a rakétatámadást számos beszámoló szerint, az alábbi videón egy Hamász egység nyit tüzet, több beszámoló szerint lakossági célpontoka lőttek:

Palestinian groups fire from a pickup truck at while Israeli residents looking out of their houses in southern Israel. pic.twitter.com/ZzL0PhRwuQ

Meg nem (!) erősített információk szerint különös módon, paragliderrel is érkezett Hamász fegyveres az akció során Izraelbe:

: In same time is under the massive rocket attack of from , several of its terrorists including this one with paraglider entered Israel to massacre Israeli civilians in cities in the south such as . #BREAKING