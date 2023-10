Videón, ahogy buldózerrel bontják a határkerítést Izraelnél a hamászosok

A Hamász terroristáinak tucatjai szivárogtak be ma Izraelbe szárazföldön, levegőben és tengeren, és halálos ámokfutást folytattak a határ menti településeken. Az izraeli N12 News az X-oldalán gyűjti a Hamász által közzétett felvételeket, amelyeken többek között az látható, hogy a csoport tagjai ma reggel a Gázai övezet határán lévő katonai bázis elleni támadás során több izraeli katonát foglyul ejtettek. Más, az interneten terjedő felvételeken állítólag a terrorcsoport által túszul ejtett izraeli civilek láthatóak.

Ezek között megjelent egy olyan videó is, amelyen látszólag a Gázai övezetet és Izraelt elválasztó határkerítést buldózerrel bontják le a terroristák.

Egy másik videón az látszik, hogy a hamászosok egy drónról bombát dobnak egy katonai mentőautóra a gázai határ közelében, megsebesítve az izraeli katonákat.

Hamas publishes a video showing it dropping a bomb from a drone on a military ambulance near the Gaza border, wounding troops. pic.twitter.com/5jJJnsBtbP