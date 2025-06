Kilőtte Irán a Fatah-1-es rakétát – Ez lehet a legsúlyosabb csapás Izrael ellen?

2023 nyarán Irán lerántotta a leplet egy teljesen újfajta rakétáról: nyilvánosan is bemutatták a Fatah-1-est, a Közel-Kelet első modern hiperszonikus rakétáját. Ma hajnalban bejelentette az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest: a rakétát élesben használták Izrael ellen, ezzel pedig „áttörték a cionisták légvédelmét” és „megszerezték az irányítást a megszállt területek légtere felett.” Izraelből érkező hírek alapján viszont úgy tűnik, a támadásnak egyetlen áldozata sem volt, bármit is célzott a Fatah-1-es, valószínűleg nem találta el.

Kilőtte Irán a Fatah-1-est

„Ma éjjel a pusztító Fatah manőverezhető rakéta áthatolt az ellenség védelmi rendszerein, megrengette a gyáva cionisták égboltját és megüzente Irán hatalmát Tel-Aviv háborús uszító szövetségeseinek” – olvasható a forradalmi gárda ma reggeli közleményében.

Irán azt állítja: az említett Fatah-rakéta használata azt mutatja, hogy

teljes uralmat szereztek a megszállt területek légtere fölött és ezek lakossága védtelen.

Közben Izraelből annyi hír érkezett, hogy

az éjjel valóban történt több rakétatámadás Izrael ellen, de ezeknek egyetlen áldozata sem volt.

Az nem derül ki ezekből a riportokból, hogy a rakéták átjutottak-e Izrael védelmén vagy sikerült elhárítani a támadást. Felvételek még nem jöttek az incidensről.

Az egészen biztosan kijelenthető, az, hogy Irán nem uralja Izrael légterét, ezt a megfogalmazást azért tették be közleményükbe, mert Izrael többször is kijelentette az elmúlt napokban, hogy Irán légtere fölött megszerezték az irányítást, háborítatlanul tudnak dolgozni legalább Teherán, a főváros térségében. Ezt a kijelentést (ellentétben az iránival) többnyire harctéri felvételek és Iránból érkező jelentések is igazolják.

Az eddig megjelent információk alapján valószínűsíthető, hogy Irán valóban kilőtt legalább egy Fatah-1-est Izraelre, de a támadás nem érte el célját, egyelőre csak az kérdés, pontosan miért nem.

Mi az a Fatah-1-es?

A fegyverrendszer képességeit igencsak komoly érdeklődés övezte, övezi, csupán abból kifolyólag is, hogy

ez a Közel-Kelet első modern hiperszonikus rakétarendszere.

A fegyvert 2023 nyarán mutatta be a forradalmi gárda hadtest, tehát egy rendkívül modern eszközről van szó.

A modern hiperszonikus fegyverek lényege, hogy amellett, hogy rendkívül nagy sebességgel (Mach 5, azaz 6173 km / óra fölött) repülnek, elvileg képesek repülés közben a röppálya módosítására is, ez a kombináció pedig igencsak megnehezíti az elfogásukat. A legtöbb ballisztikusrakéta-elhárítórendszer ugyanis a röppálya kiszámításán keresztül a kilőtt rakéta útvonalának keresztezésével próbálja meghiúsítani az ilyen jellegű fegyverek támadását.

Az nem derült ki tegnap éjjel, hogy a Fatah-1-es valóban képes-e az iránymódosításra,

ezzel kapcsolatosan Izrael már néhány napja kifejezetten szkeptikus, sőt, még azt sem tudni biztosan, hogy a fegyver valóban eléri-e a hiperszonikus sebességet. Iránt és Izraelt 1000 kilométer választja el egymástól, ezt a távolságot kicsivel kevesebb mint 10 perc alatt kellene, hogy megtegye ez a rakéta - nincs arról hír, se pró, se kontra, hogy ez végül sikerült-e. De egyébként az, hogy egy rakéta eléri a hiperszonikus sebességet, nem mondható akkora nagy innovációnak: erre már a második világháborúban fejlesztett német V-2-es is képes volt.

Összességében tehát továbbra is csak azt tudjuk a Fatah-1-esről, ami a gyári prospektuson van: nagyjából 1400 kilométer lehet a hatótávolsága, 350-450 kilogramm a robbanófej, elvileg felszerelhető nukleáris robbanófejjel is (de Irán ugye nem rendelkezik ilyennel), valószínűleg valamilyen formában GPS / GLOSNASS alapú navigációt használ. És, elvileg, ahogy fentebb is írtuk: képes a röppálya módosítására repülés közben.

Az, hogy le tudja-e győzni az izraeli légvédelmi rendszereket, továbbra is talány, de nem kizárt, hogy napok kérdése és tényleg kiderül majd.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images