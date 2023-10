Elkezdték a megtámadott fesztivál felderítését az izraeli csapatok - Több száz halott is lehet

Több X-felhasználó is arról ír, hogy a fesztivál területén nagyjából 250 holttestet találtak. Bár ezeket az értesüléseket független forrásból még nem erősítették meg, nagyon valószínű az, hogy a gázai határhoz közel megrendezett szabadtéri fesztiválon magas lesz az áldozatok száma, hiszen egy aránylag kis területen több ezer védtelen ember szórakozott a támadás idejében.

A hírt alátámasztani hivatott videókat rendkívül felkavaró tartalmuk miatt nem közöljük.

The outdoor Nova Festival event in a rural farmland area near the Gaza-Israel border was supposed to be an all-night dance party, celebrating the Jewish holiday of Sukkot.Just before Hamas's paratroopers landed in the festival area. https://t.co/j5HMSU7pWi