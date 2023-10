Bejelentette Várhelyi Olivér: az EU befagyasztja a palesztinoknak szánt összes támogatást

A palesztinok legnagyobb donorjaként az Európai Bizottság felülvizsgálja a teljes, összesen 691 millió euró értékű fejlesztési portfólióját

– írta Várhelyi Olivér.

Az Izrael és népe elleni terror és brutalitás mértéke fordulópontot jelent. Semmi nem mehet a régi kerékvágásban

– jegyezte meg az Európai Bizottság magyar biztosa.

Várhelyi közölte, minden intézkedést azonnal felfüggesztenek, minden projektet felülvizsgálnak, minden új költségvetési javaslatot elhalasztanak, valamint átfogó értékelést végeznek az egész, palesztinoknak nyújtott portfólión.

Cselekednünk kell, és most kell cselekednünk

– zárta bejegyzését Várhegyi Olivér.

The scale of terror and brutality against and its people is a turning point. There can be no business as usual. As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m⤵️ #Israel