Medvegyev: na, ezt aztán jól megcsinálta magának a NATO!

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök kommentálta az Izrael elleni támadással kapcsolatos fejleményeket. A volt orosz vezető a NATO-t és az Ukrajnának biztosított fegyverszállítmányokat hibáztatja.

Na, NATO-barátaim, ezt most jól elintéztétek, igaz?”

– kezdi újabb, erős kommentárját a volt orosz elnök.

Medvegyev ezután arról ír, hogy szerinte az „ukrán náci rezsimnek” biztosított fegyvereket használta fel a Hamász a hétvégi támadás során, és ez „csak rosszabb lesz” az idő múlásával.

Számítsatok rá, hogy rakéták, tankok és repülők is frissen a feketepiacra kerülnek majd Kijevből”

– írja a volt orosz elnök.

A Hamász Izrael elleni katonai akciója során néhol fel-fel tűnnek a dzsihadista harcosok kezében nyugati kézifegyverek, néhányan ezt kapcsolták össze azzal, hogy Ukrajnából származó eszközök kerültek a Hamász kezébe. Erre semmilyen bizonyíték nincs: az amerikai gyártmányú fegyverek akár Afganisztánból, Irakból, sőt akár a megtámadott Izraelből is származhatnak. A Hamász gerillái szombat hajnalban több izraeli katonai bázist is elfoglaltak, logikus lenne, hogy az itt fellelt fegyvereket is felhasználták későbbi műveletekhez.

A felhevült izrael-palesztin konfliktusról megszólalt nemrég Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is. Ő arról beszélt, hogy szerinte a kétállami, független és önálló Palesztinát szavatoló megoldás lenne, ami hosszú távon garantálná a békét Izrael és a palesztinok közt.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images