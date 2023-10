Videó: a fél erdőt eltűnteti a találatot kapott orosz nehéz lángszóró

Az X-en szombaton megjelent videón az látható, amint egy TOSz-1-es (orosz megjelölés szerint nehéz lángszóró) megpróbál fedezéket keresni egy fasor lombjai alatt, valahol Zaporizzsja megyében. Az ukrán drónok ugyanakkor kiszúrják a pusztító fegyvert.

A felvétel alapján az ukrán rakétatüzérség telibe találja a TOSZ-t, mely több látványos detonációval pusztul el, lényegében letarolva maga körül a fákat.

