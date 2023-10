Átfogó páncélosrohamot indított az orosz hadsereg: teljesen bekerítik Avgyijivkát

Az oroszok délről Szpartak, Opitnye és Vodgyjanye felől támadnak, északi, északkeleti irányból pedig Krasznohorivka irányából próbálják bekeríteni a települést.

Avgyijivkáért a tavaly februárban indult invázió eleje óta folynak a harcok, az oroszok többször is megpróbálták már elfoglalni. A település védelmére azonban 2015 óta készülnek az ukránok, egy nagyon komolyan megerősített, komplex védelmi rendszerekkel felkészített térségről van szó.

️ Russian troops broke through near Avdiivka. The offensive is underway pic.twitter.com/OI82NYvURe

Széljegyzeten érdemes megjegyezni, az egyik, támadásról szóló felvételen látható egy apró malőr: egy orosz páncélozott jármű megpróbál átmenni egy pontonhídon, de az alatta húzódó patakba zuhan.

Russian Army launched an operation in Avdiivka, but a Russian armored vehicle somehow managed to overturn while bridge crossing. pic.twitter.com/d1HXI2TQQp