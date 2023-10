Úgy tűnik, vége a találgatásoknak! - Ő lehet a következő szlovák miniszterelnök

Másfél héttel a szlovák parlamenti választásokkal úgy tűnik, vége lehet a koalíciós kérdéseknek. Peter Pellegrini bejelentette, hogy a választásokon győztes baloldali-populista Smerrel és a szélsőjobboldali SNS-sel köt koalíciót.

Ezzel eldőlt, hogy az euroszkeptikus, bevándorlásellenes Robert Fico 2018 után újra Szlovákia miniszterelnöke lehet.

