Megjöttek az első fotók a Hamásztól zsákmányolt hatalmas fegyverarzenálról

Az Izraelbe betörő Hamász-akciócsoportokat mára teljesen felszámolta az Izraeli Védelmi Erők (IDF) gyorsreagálású képessége, az iszlamisták egy része Gázába menekült, de több százan közülük meghaltak vagy hadifogollyá váltak.

A likvidált milíciáktól az IDF nagy mennyiségű fegyvert is lefoglalt, erről felkerültek a világhálóra az első fotók.

A felvételeken jól látható: a Hamász harcosai igencsak változatos fegyverarzenált használtak, köztük iráni, orosz / szovjet, kínai és észak-koreai fegyvereket. Ezek az eszközök többnyire nem közvetlenül a gyártótól származnak, hanem más, közel-keleti proxikon (pl. Hezbollah) keresztül kerültek a Hamászhoz.

Ezeken a képeken például kínai 56-os típusú gépkarabélyok, szintén kínai 80-as típusú géppuskák, kumulatív-robbanófejjel felszerelt RPG-7-es rakétagránátvetők és észak-koreai F-7-es páncéltörő rakéták láthatók, nagy mennyiségű, saját készítésű gázai kézigránát, akna és IED mellett.

