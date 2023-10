Új információk: így verte át a Hamász a világ egyik legjobb hírszerzését

Az egész világ azt találgatja, hogy a teljesen elszigetelt, rendkívül szoros megfigyelés alatt tartott Hamász hogy volt képes egy ekkora támadást kivitelezni. Sok összeesküvés-elmélet látott napvilágot, köztük még olyan egészen hihetetlenek is, amely szerint az orosz Wagner-zsoldosok állnak a támadás mögött. Egy újabb feltételezés szerint azonban az egész a palesztin radikális iszlamista mozgalom belső munkája volt, akik elképesztő alapossággal dolgozták ki a részleteket. A végrehajtás sikerességéhez kellett az is, hogy az izraeli titkosszolgálatok hatalmas hibákat kövessenek el:

A jelentések szerint az akció kitervelése mögött a Hamász katonai szárnyának vezetője, egy bizonyos Mohammed Deif állt. Róla itt olvashatnak bővebben:

A jelentések szerint 2021-ben kezdte el tervezni az akciót, amikor az arab és az iszlám világ számára is nagy felháborodást keltő al-Aksza mecset környékén alakultak ki összecsapások az izraeli haderővel.

Ezt azok a jelenetek és felvételek váltották ki, amelyeken Izrael megrohamozza az al-Aksza mecsetet a ramadán alatt, veri az imádkozókat, megtámadja őket, idős és fiatal férfiakat hurcol ki a mecsetből

– mondták el források. Akkor is napokon keresztül tartó összecsapásokhoz vezetett, mire elcsitultak a kedélyek. Mikor 11 nap után vége elcsendesedtek az események, Izrael azt hihette, hogy ennyivel megússza a történteket. A Gázai övezet nyugalmát az is alátámasztani látszott, hogy olyan hangok terjedtek, amelyek szerint más szelek fújnak az elszigetelt övezetben, a gazdasági fejlődés lett a cél a folyamatos konfliktus helyett. Jeruzsálem ennek ellenére rendszeresen összecsapott Ciszjordániában a palesztinokkal, de az rész nem Hamász felügyelte alá tartozik.

Ekkor azonban már készen állt a nagy terv, amelynek ezek mind-mind a részét képezték, és sikeresen át is verték vele az izraeli védelmi szolgálatokat.

A nagy terv része volt az is, hogy Deif tudatosan kezdte el azt a narratívát elterjeszteni, amely szerint a Hamásznak nem érdeke a konfliktus kirobbantása Izraellel. Az üzenet az volt, hogy a radikális iszlamista szervezetnek ideje a gazdasági fellendülésre koncentrálnia, amelyben a konfliktus hátráltató tényező lenne. Izraelben elhitték az üzenetet, és szép lassan elkezdtek engedményeket tenni a gázai palesztin munkásoknak, közben a Hamász fegyvereseit két éven át készítették a támadásra.

Két éve készültünk erre a csatára

- mondta Ali Baraka, a Hamász külkapcsolatokért felelős vezetője.

