Akcióba léptek az ukrán szabotőrök, fájhat Moszkva feje az utánpótlások miatt

Az ukrán fegyveres erők különleges műveleti erői (SOF) erői arról számoltak be pénteken, hogy az oroszok által megszállt Melitopolban egy szabotőrakció keretében felrobbantottak egy vonatot. A lépés azért jelent nagy veszteséget az oroszoknak, mivel ezen keresztül érkeztek az utánpótlások a zaporizzsjai frontvonalra.

Russians' train blown up in Melitopol cutting them off petrol and ammunition supply via https://t.co/6jqXcIrd4X