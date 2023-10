Náci ostromhoz hasonlította Putyin Izrael lépését

Leningrád ostromához hasonlította a Gázai-övezet jelenlegi helyzetét pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök – írja az NBC News. A politikus szerint Izraelnek minden joga megvan megvédeni magát, de megoldást kell találni a jelenlegi válságra.

Kirgizisztánban beszélt pénteken Vlagyimir Putyin, az orosz elnök Leningrád 1941-44 közötti majdnem két és féléves ostromához hasonlította a Gázai-övezet jelenlegi helyzetét. Az orosz elnök szerint vannak arra utaló jelek, hogy Ukrajnából is kerülhettek fegyverek a Hamasz terrorszervezet kezébe, ugyanakkor nem gondolja, hogy hivatalosan szállítottak volna fegyvereket az ukránok. Szerinte a fekete piac jelenleg is működik, ezért nem lehet kizárni, hogy Ukrajnából is több kézen át Gázába kerültek támadó eszközök. A közösségi médiában az utóbbi napokban felröppent a lehetséges ukrán fegyverszállítás a Hamasznak, ezt az ukránok hivatalosan cáfolták.

Az orosz elnök beszédéről beszámoló TASZSZ hírügynökség szerint Putyin arról beszélt, hogy a Gázai-övezet szárazföldi lerohanása mindkét fél számára komoly következményekkel járna. Hozzátette: elfogadhatatlan mértékű civil áldozata lenne egy ilyen lépésnek.

